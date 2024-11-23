حملة تحسيسية لتثبيت كواشف الغاز في البيوت

مع عملية تركيب 22 مليون كاشف:

أطلقت وزارة الداخلية اليوم السبت، 23 نوفمبر، حملة تحسيسية لمجابهة مخاطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، والتي ترافق عملية تركيب 22 مليون كاشف للغاز السام.

وتشرف مصالح سونلغاز، منذ أشهر على إتمام تزويد المنازل بهذه الكواشف، وبالتزامن مع فصل الشتاء ومرافقة منها لهذه العملية، “أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حملة تحسيسية ابتداءً من اليوم وإلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2024، عبر جميع ولايات الوطن، وذلك بالشراكة مع قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، التربية الوطنية، الشؤون الدينية والأوقاف، الصحة، الإتصال وبمساهمة نوعية لمصالح الحماية المدنية”، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

وتتضمن الحملة “عددا من النشاطات الجوارية الهادفة لمرافقة عمل مصالح سونلغاز من خلال التعريف والإعلان عن برنامج العملية عبر مختلف البلديات والأحياء، وتحسيس المواطنين بأثرها الإيجابي على حفظ الأرواح، وأهمية تسهيل عمل مختلف الفرق المسخرة، فضلا على ضرورة احترام شروط التشغيل السليم لهذه الكواشف. “