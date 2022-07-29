حملة تضامن مع عائلة جزائرية توقف قرار ترحيلها من فرنسا!
أوقفت حملة تضامن عبر شبكات التواصل الاجتماعي قرار ترحيل عائلة جزائرية من فرنسا، بعض رفض السلطات هناك تجديد تصريح إقامتهم.
وبحسب ما أفادت صحف فرنسية فإن عائلة تيزغا المتكونة من الزوجين وأربعة أطفال ستتمكن من الإقامة بشكل قانوني بعد تهديدها بالطرد في 15 أوت 2021.
La famille Tizgha va avoir ses papiers ! Gérald Darmanin a confirmé à Natacha Bouchart, la maire de Calais, que la famille était en voie de régularisation. https://t.co/8WAqse2vFV
— Louis Witter (@LouisWitter) July 28, 2022
En une de Nord Littoral ce vendredi, le combat pour rester à #Calais de la famille Tizgha, menacée d’expulsion vers l’Algérie, trouve une issue favorable ⤵ #société #polémique @Nordlitt pic.twitter.com/cpu7GertFb
— Julien Pouyet (@JulienPyt) July 29, 2022
وتشدد فرنسا بشكل متزايد شروطها لمنح تصاريح الإقامة، وهي خطوة مرعبة للغاية بالنسبة للمغتربين الجزائريين الذين يجدون صعوبة في تجديد هذه الوثيقة.
وانتقلت عائلة تيزغا إلى هناك منذ أزيد من 5 سنوات، حيث عمل الزوج في بلدية كاليه لأكثر من عام، كما أنه نشط في العديد من الحركات النقابية.
استفاد الزوجان، الطموحان للغاية، من التدريب ليصبحا وسطاء ومترجمين فوريين في جامعة ليل 2. كما تمكنا من الاندماج بشكل كامل مع الفرنسيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في كاليه.
ومن بين الأسباب التي جعلت عائلة تيزغا تصر على البقاء في فرنسا، مرض الطفل الأصغر زكريا، بمرض نادر، يتطلب معالجة خاصة ومتابعة.
في أكتوبر 2021 ، انقلبت حياة عائلة تيزغا رأسًا على عقب عندما رفضت محافظة كاليه تجديد تصريح إقامتهم وأرسلت لهم إلزاما بمغادرة الأراضي الفرنسية، وبالتالي إجبارهم على الحضور يومي الثلاثاء والخميس إلى مركز الشرطة من أجل الإقامة الجبرية.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة دعم للمطالبة بتسوية أوضاع هذه الأسرة، وتم إطلاق عريضة على الإنترنت لجمع توقيعات المتضامنين.
Monsieur le @Prefet62, régularisez la famille Tizgha !
Elle vit en France depuis + de 5 ans. Elle y a ses activités, ses formations, ses engagements, ses amis, sa vie ! https://t.co/DsOUvijFwl via @ChangeFrance
— Aurélie Mercier (@auremercier) July 25, 2022
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, régularisez la famille Tizgha – Signez la pétition ! https://t.co/20ihbz46Gt via @ChangeFrance
— FatihaVdB (@FatihaVd) July 29, 2022
La famille Tizgha vit ici, la famille Tizgha reste ici ! En France depuis 5 ans avec leurs 4 enfants scolarisés, engagés dans plusieurs assos et clubs de la ville, nous demandons au préfet du 62 d’abroger leur OQTF et de les régularisez. 👇 https://t.co/kLplgCJugl
— Juliette Delaplace (@JulietteDelapl1) July 26, 2022