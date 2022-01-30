حملة تضامن واسعة مع المذيعة غادة عويس بعد اختراق هاتفها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات التضامن مع مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، بعد اختراق هاتفها وحملة التشويه التي طالتها.

وفي أحدث فصول فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، كشفت صحيفة ألمانية تورط أمير سعودي في القضية.

ونشر موقع “دويتشه فيله” الألماني، السبت، تحقيقا أجرته صحيفة “دي تسايت” الألمانية يكشف تفاصيل جديدة في قضية التجسس على المذيعة اللبنانية باستخدام “بيغاسوس”.

وأوضح التقرير، الذي نشر في 26 جانفي الجاري انه تم استهداف هاتف عويس، في 15 أفريل 2020، من خلال رسالة بعثها مجهول من المغرب على واتساب، ما أدى إلى تعطل نظام الهاتف.

وأشارت “دي تسايت” إلى أن المخترقين تمكنوا من سرقة ما لا يقل عن 43.32 ميغا بايت من البيانات الشخصية على الهاتف، ليتم بعد ذلك نشر صور شخصية خاصة لعويس على الإنترنت، لتصبح ضحية تشهير.

وفي هذا السياق دون زميلها بالقناة تامر المسحال، ما نصه: “غادة عويس الزميلة العزيزة .. سيبقى صوتك عالياً واثقاً مهنياً لا تضعفه حملات الاستهداف والاختراق والتشهير”.

وقال المذيع جميل المليكي، مُعد ومقدم البرنامج الاستقصائي “المُتحرّي” على قناة الجزيرة: “كل التضامن مع الزميلة العزيزة غادة عويس.. من أنبل وأصدق من عرفت وستبقى رمزاً من رموز الإعلام العربي”.

وغرد المذيع المغربي عبدالصمد ناصر بالقول: “كل التضامن مع الزميلة غادة عويس”.

هذا ووصف الصحفي المصري أحمد البقري، مخترقي هاتف غادة عويس بأنهم “أشباه رجال خططوا ودبروا ليس لخدمة بلدهم، بل لاختراق هاتف صحفية لا تملك إلا قلم.”

وأضاف معبرا عن دعمه الكامل لغادة عويس: “كل التضامن مع الأستاذة غادة”.

كما وصف الكاتب والصحفي السوري أحمد موفق زيدان، هذه الأنظمة بـ”خفافيش النت المرضى”.

من جانبه وجه الصحفي والأكاديمي المتخصص بالدراسات الايرانية عبدالقادر فايز، التحية لغادة عويس وأعلن عن التضامن التام معها.

وأوضح فايز: “وأعتقد أن الفضيحة الحقيقية هي من نصيب من مارس فعل الاختراق التافه.”

فيما اعتبر زميلها بالجزيرة أحمد صبحي، أن ما حدث معها هو جريمة، مؤكدا أن دعمها “هو دعم لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.”

وأكدت الصحيفة الألمانية، أنها تمكنت من الاستماع إلى تسجيلات لمحادثات داخلية للمشاركين في قضية التجسس على عويس، بالإضافة إلى صور وتحويلات مالية وتذاكر طيران تشير إلى تورط أمير سعودي في القضية.

وقالت إنه تم وضع خطة استهداف هاتف عويس ونشر صورها خلال عشاء في “Billionaire Club” بفندق تاج دبي الفاخر، في أواخر أفريل 2019.

وأوضحت أن الخطة كانت تتضمن نشر صور عويس من خلال شبكة من مؤيدي السعودية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها حصلت هذه المعلومات من خلال محادثة هاتفية بين امرأتين أمريكيتين شاركتا في العملية.

وبحسب الصحيفة، فإن إحدى هاتين الأمريكيتين قالت إن اثنين من موظفي شركة أمن سيبراني مقرها في الإمارات، كانا حاضرين تلك الليلة، بالإضافة إلى شخص مقرب من سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، فضلاً عن الأمير سطام بن خالد آل سعود.

وذكرت الصحيفة أن أمريكية شاركت في العملية تدعى شارون كولينز أفادت بأن الأمير سطام بن خالد هو الذي دفع الأموال للذين اخترقوا هاتف عويس. وأشارت إلى أن كولينز، التي تعيش في فلوريدا وتعمل محللة في شركة عقارات، تؤيد ترامب والسعودية وسبق لها أن زارت السعودية والتقت القحطاني.

وأضافت أن ما لم تكن تتوقعه كولينز هو أن تلجأ عويس للقضاء الأمريكي، فقد استعانت بمكتب للمحاماة في ميامي لتقديم دعوى ضد المشاركين في عملية التجسس.

وكشفت الصحيفة أن كولينز تحدثت هاتفياً مع الأمير سطام قبل عدة أسابيع لتكشف انزعاجها من الدعوى التي رفعتها عويس ضدها، مبدية خشيتها من سحب السلطات حق حضانة طفلها إذا تمت إدانتها، لكن الأمير حاول تهدئتها بالقول: “ليس لديهم أي دليل على اختراق هاتفها (عويس) أو أي شيء من هذا الهراء! ليس لديهم أي شيء!”.