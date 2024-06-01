حملة تغييرات واسعة تمس 19 محافظة لـ”الأفلان”

بن مبارك يواصل "التطهير" عشية استدعاء الناخبين

أجرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك حملة تغييرات واسعة مسّت 19 محافظة ولائية للحزب عبر مختلف ولايات الوطن، أنهى بموجبها الوافد الجديد على “الأفلان” مهام عدد من رؤساء اللجان الانتقالية المحسوبين على الأمين العام السابق، واستبدلهم بأسماء جديدة، في خطوة يراد من خلالها حسب ما أكدته قيادة الحزب ضخ دماء جديدة عشية الانتخابات الرئاسية.

وأشرف بن مبارك نهاية الأسبوع على تنصيب رؤساء اللجان الانتقالية الخاصة بـ19 محافظة ولائية، بعد إنهائه لمهام سلفهم، حيث تُعد هذه العملية الثانية من نوعها ضمن التغييرات التي أعلن عنها الأمين العام للحزب، إذ سبقتها دفعة أخرى قبل نحو شهر أسفرت عن إقالة 10 رؤساء لجان انتقالية، في انتظار دفعة جديدة بداية الشهر الجاري حسب ما أفادت به مصادر “الشروق”.

وتأتي هذه التغييرات بعد تقارير المشرفين الذين تم إيفادهم إلى الولايات من قبل قيادة الحزب لبحث وضعية المحافظات والعمل على إعطاء دفعة قوية للحزب قبيل الموعد الانتخابي الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا 3 أشهر.

وجرت مراسيم تنصيب رؤساء اللجان الانتقالية الجدد مساء الخميس المنصرم، بحضور أعضاء المكتب السياسي، على رأسهم محمد كناي المكلف، بالتنظيم والإدارة والمالية بالحزب، وبن علية بلحواجب، المكلف بالمنتخبين وممتلكات الحزب، إضافة الى مفيدة ذياب، المكلفة بالتربية والثقافة، وليديا منصوري، المكلفة بالشؤون القانونية.

وخلال عملية التنصيب، شدّد الأمين العام للحزب، في رسالة وجهها لرؤساء المحافظات الجدد، على ضرورة العمل على لم شمل أبناء الحزب وتجسيد سياسة اليد الممدودة، التي تعكف على تجسيدها القيادة الجديدة لـ”الافلان”، على حد تعبيره، مؤكدا أن هذه الخطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في صفوف القواعد النضالية تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

كما دعا بن مبارك في تعليمة موجهة لرؤساء اللجان الانتقالية إلى الاستعداد الأمثل للمحطة المقبلة المتمثلة في الرئاسيات من خلال العمل على التعبئة والتجنيد لإنجاح الحملة الانتخابية.

هذا وتضمنت، على سبيل المثل لا الحصر، القائمة الجديدة لرؤساء اللجان الانتقالية الذين تم تنصيبهم حديثا تعيين رئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة الشلف دحماني موسى أحمد، ومحافظة الأغواط بلبول علي، إضافة إلى محافظة أولاد جلال قريشي لزهر، وأم البواقي فراق إبراهيم، كما تم تنصيب رئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة تلمسان بن دادة محمد، وكذا محافظة الحراش صحراوي بوزيد.

وشملت القائمة الجديدة لرؤساء اللجان الانتقالية تعيين جمال مكاوي عن محافظة الجلفة، وحبيك حسين رئيسا للجنة الانتقالية لمحافظة جيجل، إضافة الى تعيين عبداوي محمد الصالح رئيسا للجنة الانتقالية لمحافظة قالمة، أما بالنسبة لمحافظة تلمسان فقد تم تعيين لطروش لعجال، وفي محافظة معسكر، تم تعيين إبراهيم بن علي، في حين تم تعيين محمد بوعزة رئيسا للجنة الانتقالية عن محافظة ورقلة.

للإشارة، فإن هذه التغييرات تأتي بعد ما قرّر الأمين العام توجيه لجنة تحقيق إلى محافظات الحزب بالولايات للوقوف على الشكاوى الواردة إلى قيادة الحزب في وقت سابق بخصوص وجود تلاعبات في أسماء القيادات المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر للحزب في القسمات واللجان الانتقالية.