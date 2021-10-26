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رياضة

حملة تلقيح في تشاكر تحسبا لمناصرة “الخضر” ..

سليم.ع
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حملة تلقيح في تشاكر تحسبا لمناصرة “الخضر” ..
ح.م

تحسبا لمباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو، في إطار الجولة السادسة من تصفيات المونديال، وتحسبا لدخول الجماهير إلى مدرجات ملاعب البطولة الوطنية، تنطلق الثلاثاء بملحق تشاكر حملة للتلقيح..

واختارت مديرية الشباب والرياضة بالبليدة، المنظمة لحملة التلقيح، شعار ” نلقح من أجل مناصرة المنتخب الوطني”.

وستتواصل العملية على مدار أسبوع بهدف تلقيح أكبر عدد من الأنصار، وهذا تحسبا لمباراة المنتخب الوطني المبرمجة يوم 15 نوفمبر المقبل، وكذا لتمكين الأنصار التلقيح وبالتالي الحصول على الجواز الصحي الذي يعتبر شرطا لدخول الملاعب.

ومن المعلوم أن مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو لحساب الجولة الأخيرة، ستجري بحضور الجمهور، غير أن العدد لم يحدد بعد.

كما ستفتح مختلف الملاعب والقاعات الرياضية أبوابها أمام الجماهير بداية من نهاية الأسبوع الجاري، ويعد الجواز الصحي الذي يثبت الخضوع للتلقيح، شرطا أساسيا للدخول.

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