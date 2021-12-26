حملة تلقيح في قطاع التربية ابتداء من 2 جانفي

فيما فتح باب التوظيف المباشر والانتداب في طب العمل

قررت، وزارة التربية الوطنية، تنظيم حملة ثالثة للتقيح، عقب انقضاء العطلة الشتوية مباشرة وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وذلك ابتداء من 2 جانفي المقبل إلى غاية 13 من نفس الشهر، إذ تقرر تقريب الفرق الطبية من مستخدمي القطاع بتكثيف تواجدها على مستوى المؤسسات التربوية، لإنجاح الحملة ومن ثمة تحقيق “مناعة جماعية” لأجل حماية الأرواح.

أعلن، عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، لدى ترأسه صبيحة أمس الأحد، أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية للولايات وإطارات من الإدارة المركزية، خُصصت لإعطاء التوجيهات الواجب اتباعها تحضيرا لعودة التلاميذ من عطلة الشتاء وانطلاق الدراسة في الفصل الثاني المقرر يوم 02 جانفي 2022، أعلن الشروع في برمجة حملة ثالثة لتطعيم مستخدمي القطاع من أساتذة وإداريين وعمال مهنيين، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فيما دعا مديريه الولائيين إلى ضرورة التنسيق أيضا مع مديري الصحة للولايات، للنظر في أنجع السبل التي تقرب الفرق الطبية من مستخدمي قطاع التربية، على اعتبار أن حصيلة الحملة الثانية للتلقيح، قد بينت أن أعلى النسب قد سجلت في الولايات التي كانت فيها الفرق الطبية تتنقل إلى المؤسسات التعليمية.

ووجه، المسؤول الأول عن القطاع، تعليمات لمديريه التنفيذيين، يحثهم من خلالها على ضرورة التحضير الجيد لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة خلال الفصل الثاني، وهذا بتكثيف التواجد الميداني من طرفهم ومن طرف المصالح التي يشرفون عليها، مع الإصغاء لكافة الانشغالات المطروحة في الميدان والتكفل بها لضمان سلامة تلاميذنا وكافة مستخدمي القطاع وأمنهم الصحي.

ودعا الوزير عبد الحكيم بلعابد مديري التربية للولايات، إلى ضرورة التنسيق أيضا مع رؤساء المؤسسات التعليمية، لوضع استراتيجية جماعية لضبط حملة التلقيح الثالثة، وأعلن عن شروع مصالحه في تشجيع وتكريم المؤسسات التربوية التي تحقق نسبا عالية من تلقيح الموظفين، على أن يتم اتخاذ نفس الإجراء على مستوى الإدارة المركزية بالنسبة لمديريات التربية للولايات التي ستتصدر الترتيب من حيث نسبة التلقيح.

وجدد الوزير تأكيده بأن الدولة الجزائرية، قد اتخذت قرار التعديل في العطلة الشتوية من خلال تقديمها بأسبوع، كخطوة وقائية احترازية لحماية أبنائنا التلاميذ ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض القاتل، فيما أشار إلى أنه يفترض أن تكون هذه الفترة قد سمحت للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل وأن يتماثلوا للشفاء.

وفي سياق مغاير، أشار عبد الحكيم بلعابد، إلى أنه قد تم فتح باب التوظيف المباشر على أساس الشهادة أو عن طريق النقل أو عن طريق الانتداب للالتحاق برتبة ممارس متخصص مساعد في طب العمل وكذا برتبة ممرض الصحة العمومية، كما تم فتح امتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ رئيس وأستاذ مكوّن، فيما دعا مديريه الولائيين إلى ضرورة التجند لضمان التنظيم الجيد والشفافية في إجراء هذه المسابقة.

وفيما تعلّق بالجانب الخاص بالشريك الاجتماعي، شدد الوزير على ضرورة إعداد حصيلة لمجموع الانشغالات المتكفّل بها، تثمينا للمجهودات المبذولة في الميدان. وأعلن الشروع قريبا في عقد الندوات الجهوية، سواء تلك المتعلّقة بالتحضير للدخول المدرسي 2022 -2023، أو تلك المتعلقة بدراسة الانشغالات الخاصة بقطاع التربية الوطنية، وذلك نظرا للعدد الكبير من مديريات التربية، على أن يتم تقسيم الولايات إلى مجموعات مصغرة لدعم التسيير الجواري مع الحفاظ على الندوات الجهوية.