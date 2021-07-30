حملة تلقيح لمستخدمي قطاع التربية وعائلاتهم بالمدارس

مديرو التربية في سباق مع الزمن لضمان دخول آمن

استغلال أكبر عدد من الأقسام وإحالة تقارير عن العملية للوزير

شرع مديرو التربية للولايات، في برمجة حملة تلقيح لفائدة الأساتذة وموظفي وعمال القطاع وعائلاتهم بالمدارس التي حولت إلى مستشفيات، وهي العملية التي ستمتد إلى نهاية أوت المقبل، في حين فضل مديرون آخرون تأجيلها إلى سبتمبر القادم تزامنا مع الدخول المدرسي، مع تحديد وضعية عملية التطعيم، لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان دخول مدرسي آمن.

تطبيقا لتعليمات عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، الذي حث على مباشرة عملية تلقيح مستخدمي القطاع، أقدم عديد مديري التربية للولايات على ضبط خطة عمل بالتنسيق مع السلطات المحلية، لإنجاح تطعيم أكبر عدد ممكن من الأساتذة والموظفين، إذ تم تكليف مصالح المستخدمين بضبط تعداد الموظفين الملقحين، في حين تم تكليف مصالح المالية للتنسيق مع وحدات الكشف التي ستتكفل بالتلقيح.

وفي الموضوع، أوضحت مديرة التربية للجزائر غرب غنيمة آيت ابراهيم لـ”الشروق”، بأن 150 موظف بالمديرية تلقوا اللقاح ما يعادل نسبة 80 بالمائة، وبخصوص عملية تلقيح الأساتذة والموظفين والعمال، أشارت المتحدثة بأن مصالحها وبالتنسيق مع والي ولاية الجزائر شرعت في عملية تطعيم واسعة لأفراد الجماعة التربوية بما فيهم عائلاتهم والتي تم توسيعها أيضا للمواطنين، بدءا من تاريخ الـ28 جويلية الجاري، بـ31 مدرسة ابتدائية في ست مقاطعات إدارية حولت إلى مراكز للتلقيح.

وأشارت المتحدثة، بأن العملية ستتواصل، موازاة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان المحافظة على مرافق المؤسسة التربوية، مع الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس، مؤكدة بأن مصالحها اتخذت قرار تحويل المدارس إلى مراكز للتلقيح لضمان احترام التباعد الجسدي.

ووجهت، مديرة التربية، نداء مستعجلا لكافة أفراد الجماعة التربوية للإقبال على التطعيم، وتقليص الضغط على المستشفيات والعيادات الجوارية التي تستقبل يوميا حالات حرجة جدا.

ومن جهته، أفاد زين الدين بن بوزيد، مدير التربية لولاية المدية لـ”الشروق”، بأنه مصالحه شرعت في تهيئة وتجهيز وحدات الكشف والمتابعة للمتوسطات والثانويات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطعيم واسع للأساتذة والموظفين، مع الدخول المدرسي نظرا لوجود كافة الأساتذة و لإداريين في عطلة سنوية خاصة وأن البعض منهم قد تلقى اللقاح بمبادرات فردية قبل الخروج، وبخصوص مستخدمي المديرية، قال المتحدث، بأن 70 موظفا قد تم تطعيمهم والعملية متواصلة لضمان دخول مدرسي آمن.

أما مدير التربية لولاية عين الدفلى مراد بوزيان، فقد أكد لـ”الشروق”، بأن مصالحه قررت تحويل بعض المؤسسات التربوية إلى مراكز لتلقيح الأساتذة والموظفين والعمال المهنيين، نهاية أوت المقبل، مؤكدا على التنسيق مع مدير الصحة للولاية لإنجاح حملة التطعيم عبر فضاءات المدارس المفتوحة لفرض احترام التباعد الجسدي.