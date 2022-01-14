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الجزائر
نظرا إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

حملة تلقيح واسعة للأسرة الجامعية الاثنين المقبل

إلهام بوثلجي
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حملة تلقيح واسعة للأسرة الجامعية الاثنين المقبل

ستنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة تلقيح واسعة لأفراد الأسرة الجزائرية، بداية من يوم الاثنين 17 جانفي 2022، وستشمل في مرحلة أولى 15 مدينة جامعية بمنطقة الشرق والوسط والغرب والجنوب.

ودعت الوزارة الأساتذة والطلبة والموظفين للانخراط في العملية والتي تستهدف رفع نسبة التلقيح وسط الأسرة الجامعية للحفاظ على استقرار الموسم الجامعي في الظرف الحالي، ولاسيما بعد ارتفاع نسبة الإصابات بمتحور “أوميكرون” في الجزائر والانتشار السريع للفيروس، وهو ما يهدد استمرار الدراسة الحضورية بالجامعات في حال انتشار بؤر الوباء.

نسب التلقيح وسط الطلبة لم تتعد 4 بالمئة و20 بالمئة بين العمال والأساتذة

وتعول الوزارة على وعي الأسرة الجامعية لرفع نسب التلقيح من خلال الحملة الواسعة التي ستنطلق الاثنين عبر 15 مدينة جامعية، وسيشارك فيها إطارات من الإدارة المركزية ومختلف الشركاء الاجتماعيين (النقابات والجمعيات الطلابية)، وشددت الوزارة على أهمية هذه الحملة خاصة أن نسب التلقيح في الوسط الجامعي ضئيلة جدا رغم أنها انطلقت في أواخر شهر أوت من السنة الجامعية الفارطة مع بداية الموجة الثالثة، واستأنفت مع التحضيرات للدخول الجامعي الحالي، إلا أنها لم تتعد 4 بالمئة وسط الطلبة، وحوالي 20 بالمئة للعمال والأساتذة.

وستشمل عملية التلقيح في منطقة الوسط كل من جامعة الجزائر1، وجامعة الجزائر2، وجامعة الجزائر3، وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا والمدارس الوطنية بالإضافة إلى جامعة البليدة، وبجاية، أما منطقة الغرب والجنوب فستشمل جامعة وهران2، جامعة مستغانم، جامعة الشلف، الأغواط، جامعة بشار، جامعة أدرار.

وتتزامن حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة التعليم العالي وامتحانات السداسي الأول للسنة الجامعية 2021-2022 التي ستنطلق في أغلب الجامعات، وفي حال انتشار بؤر الوباء وسط الطلبة والأساتذة والعمال فسيكون إنهاء السداسي الأول صعبا ومن شأنه أن يؤخر انطلاق السداسي الثاني في حال اللجوء للغلق أو تأجيل الامتحانات.

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