حملة جزائرية لشراء الأدوات المدرسية لتلاميذ غزة

بمبادرة من جمعية الأيادي البيضاء الخيرية

أطلقت جمعية الأيادي البيضاء الخيرية، حملة لمساعدة العائلات بقطاع غزة الفلسطينية، بتوفير الأدوات المدرسية لأبنائها، وجاءت الحملة تحت شعار “سعدك يا فاعل الخير”، وهي رسالة إلى كل المحسنين وفاعلي الخير، قصد التبرع بمحافظ ومآزر لأبناء هذا القطاع الواقع تحت حصار خانق طال أمده.

وجاء في بيان الجمعية، الذي تلقت “الشروق”، نسخة منه، أن غزة تعرضت لحروب مدمرة ومتتالية، ولأن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وعملا بالحديث: “من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم”، فإن كل من يريد أن يحوز ثوابا، ولديه إمكانيات مادية كافية، يمكن له أن يشارك في شراء حقائب بأسعار 3 آلاف دج، وكسوة بـ5 آلاف دج، لأبناء فلسطين، على أن تجمع لهم من طرف ممثلي الجمعية ويتم إيصالها لقطاع غزة قبل الدخول المدرسي القادم.

ودعت جمعية الأيادي البيضاء لدعم حملة الدخول المدرسي في غزة، ليبقى الجزائريون على عهدهم، ويكونوا دائما عونا لإخوتنا المحاصرين في أرض الإسراء والمعراج، فدعم التعليم في قطاع غزة، بحسب بيان ذات الجمعية، هو أحد مفاتيح استرجاع القدس والمقدسات.