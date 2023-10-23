حملة صهيونية لمقاطعة “هدى بيوتي” بعد تضامنها مع فلسطين

تتعرض خبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطان لحملة صهيونية تهدف للنيل منها بمقاطعة منتجاتها “هدى بيوتي” بعد تضامنها مع فلسطين وإعلان موقفها من الحرب على غزة.

ووقع أزيد من 14 ألف شخص عريضة تطالب شركة سيفورا -أحد أشهر متاجر التجزئة لبيع مستحضرات التجميل- بإزالة جميع منتجات “هدى بيوتي” من رفوفها في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

وأشارت العريضة إلى أن هدى قطان كشفت عن مواقفها ضد إسرائيل علانية، ما اعتبروه بمثابة رسالة كراهية تجاه أمة.

في ذات السياق كتبت قطان أمس عبر حساب “هدى بيوتي” على إنستغرام: “خلال الأسبوع الماضي، شاهدنا العديد من الفظائع في غزة، قلوبنا مع من يعانون ويتألمون هناك”.

وأضافت: “تنفيذ جدول أعمالنا المعتاد يبدو غير مهم في الوقت الحالي، رغم تسريب لوحة الألوان الكبيرة هذا العام (أحد أبرز مستحضرات التجميل لدى هدى بيوتي)، وتلقينا العديد من الرسائل، قرّرنا عدم نشر ما خطّطنا له”.

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وكانت قد أعلنت منذ بداية الحرب على غزة، إيقاف أنشطتها الخاصة بالترويج إلى منتجاتها من مستحضرات التجميل، واستخدام منصتها الشخصية على إنستغرام لتعريف العالم بالأحداث في غزة، من خلال نشر مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية للرد على تضليل الإعلام الغربي.

وهاجمت الخبيرة الأميركية من أصل عراقي، إسرائيل التي تمتلك رابع أكبر جيش في العالم، وقالت بأنها ليست الضحية، لافتة لبشاعة الجرائم المرتكبة في حق الطفولة.

ونشرت تدوينة عبر حساب “هدى بيوتي” على إنستغرام الذي يتابعه 53.7 مليون شخص، جاء فيها: “أنا مرعوبة من المشاهد القادمة من غزة. الوقت ينفد بالنسبة لأطفال غزة، وقد قُتل وجُرح مئات الأطفال بالفعل”.

وأضافت: “المستشفيات مكتظة، والأعداد في ارتفاع مستمر. لا ينبغي أن يتعرض أي طفل لذلك، إن اليونيسيف متواجدة على الأرض لتقديم الدعم، ولكنها بحاجة إلى مساعدتنا. في أوقات الأزمات، يمكن للتبرعات أن تحدث فرقًا كبيرًا. لقد تبرعنا لدعم القضية وإرسال المساعدات العاجلة”.

وبمجرد أن أعلنت رائدة الأعمال الشهيرة عن موقفها حتى تعالت أصوات الصهاينة المطالبة بمقطعة منتجاتها، ومن أبرز التعليقات ما كتبته لها متابعة إسرائيلية: “لا أعرف إذا كنت لاحظت أنّ الإسرائيليين من جميعِ أنحاء العالم يحبونك ويحبون منتجاتك، وعلى الرغم من كل أموالهم، فقد اخترت غزة، لذا تذكري ذلك عندما يبدأ الإسرائيليون بمقاطعة منتجاتك في كل أنحاء العالم”.

وزعمت الناشطة العبرية أن الغزيين لا يملكون المال لشراء منتجاتها، فما كان من هدى قطان إلا أن كتبت: “لا أريد أموالا ملطخة بالدماء”.

وكتبت أخرى: “لو كنت قد اعترفت فقط بالفظائع التي ارتكبت ضد اليهود الأبرياء في إسرائيل، في 7 أكتوبر، فإنني سأظل أحترمك. أنا أفهم لماذا قلبك ينفطر للفلسطينيين.. لقد تخلصت من كل منتجات هدى بيوتي التي أملكها ولن أشتري أيا من منتجاتكم في المستقبل”.

وعلى النقيض من ذلك، دعت العديد من المؤثرات في العالم العربي ومتابعي هدى قطان إلى دعمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشراء منتجاتها.

يذكر أن هدى قطان لم تكن تملك أي أموال عندما قررت بدء مشروعها الخاص، كانت مجرد خبيرة تجميل متواضعة تعمل لدى شركة Revlon لمستحضرات التجميل، ولم تملك آنذاك شيئاً ذا قيمة سوى فكرة استوحتها من شقيقتها مُنى.

ففي عام 2010 اقترحت عليها شقيقتها أن تكرس مواهبها وخبرتها في عالم التجميل وتفتتح مدونة خاصة بها على منصة WordPress.

وهذا ما حدث فعلاً، إذ بدأت قطان بمشاركة مقاطع تعليمية ونصائح تتعلق بالتجميل والعناية بالبشرة على مدونتها، وسرعان ما باتت مشهورة في أوساط مدوني التجميل، وقد تميزت عن غيرها في ذاك الوقت برفضها العمل مع الشركات الإعلانية كغيرها من المؤثرين خشية أن تفقد مصداقيتها كما قالت في أحد لقاءاتها الصحفية.

حصدت هدى شهرة واسعة من مدونتها، لكنها لم تستطِع جني المال منها بسبب تخليها عن حملات الرعاية الإعلانية، وقد كانت آنذاك مفلسة تماماً ويتوجب عليها القيام بشيء ما لكسب الأموال.

من هنا بدأت التفكير بتأسيس علامة تجارية خاصة بها بدلاً من كسب العيش عن طريق إعلانات لعلامات تجارية أخرى، وكونها لا تملك رأس المال الذي يؤهلها للانطلاق بمشروعها، اقترضت مبلغ 6000 دولار من أختها عليا كي تبدأ بإنتاج رموش صناعية من علامتها التجارية الخاصة التي سمّتها Hudabeauty.