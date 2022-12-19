-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حملة غربية جديدة بسبب ارتداء ميسي للبشت العربي

عمر سلامي
  • 1698
  • 0
حملة غربية جديدة بسبب ارتداء ميسي للبشت العربي
ح.م
ميسي يرفع الكأس مرتديا البشت العربي

لم تتقبل العديد من وسائل الإعلام الغربية، ارتداء النجم العالمي ليونيل ميسي، “البشت” العربي، خلال لحظات رفعه لكأس العالم، ووصفته بالعمل الغريب، الذي غطى الإنجاز.
وقالت صحيفة “التليغراف” البريطانية إن “العمل الغريب حطم أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم” بعد أن “تم إجبار قائد الأرجنتين ليونيل ميسي على ارتداء البشت العربي التقليدي عندما تسلم الكأس، لكنه سرعان ما نزعه”.

وقال المحرر بصحيفة “تليغراف”، لي مارتن، بعد رفع ميسي للكأس وهو يرتدي “البشت”: “إنه لأمر مخز أن القميص الأزرق والأبيض الذي كان يرتديه ميسي قد تمت تغطيته”.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن صور ميسي وهو يرتدي بشتا أسودا “كانت لحظة لاسترجاع استثمار قطر البالغ قيمته 220 مليار دولار”.

وتساءل محلل “بي بي سي سبورت”، بابلو زاباليتا، فقط لماذا؟ لا يوجد سبب للقيام بذلك”.

من جانبه، قال المؤلف، جون غرين، عبر تويتر، “ستنتهي كأس العالم 2022 برفع ليونيل ميسي الكأس وهو يرتدي البشت، ليكمل مبادرتنا الرائعة للغسيل الرياضي”.

وقال مذيع “بي بي سي سبورت”، غاري لينيكر، وهو لاعب إنجليزي سابق، إنه “من العار أنهم غطوا قميصه” خلال “لحظة سحرية”.

وعلى عكس التعليقات السابقة، رحب، الصحفي الرياضي، زاك لوي، وقال: “ربما أنا من الأقلية هنا، لكني اعتقدت أن ارتداء ليونيل ميسي البشت كان لمسة لطيفة”.

وأضاف عبر تويتر: “يُمنح البشت للمحاربين العرب بعد انتصار في معركة أو للملوك … ميسي ربح للتو أعظم معركة بينهم جميعا وأكد نفسه ملكا لكرة القدم”.

وعلى عكس، وسائل الإعلام الغربية، يرى مغردون عرب أن الفكرة كانت “ذكية” من جانب قطر التي استغلت أهم صورة في تاريخ أسطورة الأرجنتين وربطها بالثقافة العربية.

وأشاروا إلى أن هذه اللقطة جاءت كمسك الختام لمونديال “استثنائي” على أرض عربية وهي ردا على الانتقادات الغربية المستمرة على تنظيم قطر لكأس العالم.

مقالات ذات صلة
الأرجنتين تستعيد وَعْيَها بِلقبٍ عالميٍّ بعد “غيبوبة” دامت 36 سنة

الأرجنتين تستعيد وَعْيَها بِلقبٍ عالميٍّ بعد “غيبوبة” دامت 36 سنة

مدرب أجاكسيو يراهن على بلايلي لضمان البقاء في “الليغ 1”

مدرب أجاكسيو يراهن على بلايلي لضمان البقاء في “الليغ 1”

أوّل مباراة لـ “محرز” بعد غياب دام أكثر من شهر

أوّل مباراة لـ “محرز” بعد غياب دام أكثر من شهر

المدافع المغربي حكيمي كاد يعتدي على رئيس”الفيفا”

المدافع المغربي حكيمي كاد يعتدي على رئيس”الفيفا”

ليفربول يكثف تحركاته لخطف بن ناصر من الميلان

ليفربول يكثف تحركاته لخطف بن ناصر من الميلان

ميسي واجه الخضر مرة واحدة في سن العشرين؟

ميسي واجه الخضر مرة واحدة في سن العشرين؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد