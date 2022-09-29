حملة كبرى للنظافة والقضاء على النقاط السوداء بداية من الجمعة

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية كبرى لنظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء عبر جميع ولايات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الحملة الوطنية ستنطلق يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 على أن تتم بصفة منظمة ومكثفة نهاية كل أسبوع وستضاف إلى المهام اليومية والدائمة للمرفق العام للنظافة التي تعنى بها الجماعات المحلية.

وتهدف هذه العملية حسب الداخلية إلى استدراك بعض النقائص المسجلة، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل المتوفرة على المستوى المحلي قصد إزالة النقاط السوداء والمفارغ العشوائية للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الصلبة، على مستوى الأحياء السكنية، المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، حواف الطرقات العمومية والمسالك، الساحات والأماكن العمومية والمساجد والمقابر والأسواق الجوارية والأماكن المحاذية لها، محطات نقل المسافرين وعلى طول محيط الارتفاق للسكك الحديدية والمناطق المجاورة لها.