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الجزائر

حملة لتعريف المواطنين بالبوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية

الشروق أونلاين
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حملة لتعريف المواطنين بالبوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية
المحافظة السامية للرقمنة
جانب من الحملة

أطلقت المحافظة السامية للرقمنة حملة تحسيسية وتكوينية لتعريف المواطنين بالبوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية (Dzair Digital Services)، ومرافقتهم في كيفية إنشاء حساب والاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية المتاحة، على أن يتم تعميم العملية تدريجيًا عبر ولايات الوطن.

وأوضحت المحافظة السامية للرقمنة، في بيان لها، أن هذه الحملة تنظم بالتعاون مع مصالح ولاية الجزائر، على مستوى البريد المركزي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 16 جويلية الجاري، بهدف تمكين المواطنين من التعرف على آليات استخدام البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية والاستفادة من مزاياها.

وأضاف المصدر ذاته أن مهندسين وإطارات مختصين في المجال سيشرفون على مرافقة المواطنين خلال فترة تنظيم الحملة، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، من خلال الإجابة عن استفساراتهم وتقديم التوضيحات اللازمة حول طرق الولوج إلى الخدمات الرقمية.

وأكد البيان أن هذه المبادرة ترمي إلى مساعدة المواطنين على اكتشاف كيفية الحصول على الخدمات الرقمية الحكومية بسهولة وأمان، وفي أي وقت ومن أي مكان، بما يعزز مسار التحول الرقمي وتسهيل تعاملات المواطنين مع الإدارة.

ومن المرتقب أن يتم توسيع هذه الحملة التحسيسية والتكوينية تدريجيًا لتشمل مختلف ولايات الوطن، بهدف نشر ثقافة استخدام المنصات الرقمية الحكومية وتعزيز الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

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