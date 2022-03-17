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حملة لدعم جزائري في نهائي منشد الشارقة

نادية شريف
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حملة لدعم جزائري في نهائي منشد الشارقة

أطلق نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حملة لدعم ممثل الجزائر الوحيد في نهائي برنامج منشد الشارقة، الذي يجمع نخبة من نجوم الإنشاد في العالم العربي.

ونشر الموقع الرسمي لبرنامج منشد الشارقة على تويتر، فيديو للشاب الجزائري وهو ينشد: “أحيي جمعكم وأقول أهلا لقد حل الكرام مع الكرام”.

وجاء في التعليق المرافق: “المنشد أصيل جابر من الجزائر، رقم التصويت 5 من خلال رابط الموقع: https://munshidsharjah.ae”.

وتداول مغردون صورا وفيديوهات لأصيل جابر، لافتين إلى ضرورة دعمه كي يتوج باللقب في الدورة الـ 13 من البرناج الإنشادي الأبرز في العالم.

وأعلن تلفزيون الشارقة، عن مواعيد السهرات الختامية الثلاث من البرنامج، حيث تقام أيام 24 و26 و31 من مارس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح المجاز، لاختيار المتأهلين والفائز الأول.

وتشهد السهرات منافسات المتأهلين الذين وصلوا للمرحلة الختامية، وهم 12 متسابقاً من 12 دولة عربية: أحمد حجازي من السودان، مصطفى الشافعي من مصر، زكريا الزيرك من المغرب، عيسى الحسين من السعودية، أحمد سمرين من الأردن، أصيل جابر من الجزائر، عبد الله القاسمي من البحرين، محمد بن مراد فرشيو من تونس، رهيف الحاج من لبنان، علوي الشاطري من اليمن، جمال الكعبي من الإمارات، وخالد الموعد من فلسطين.

يذكر أن أصيل جابر ابن مدينة وادي سوف توج في العام 2019 بلقب “منشد الجزائر”.

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