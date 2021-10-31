حملة لغرس مئات الأشجار بالغابات المحروقة بتيزي وزو

من تنظيم جمعية "سيدرا" وعلامة "ماست"

نظمت جمعية سيدرا الجزائر، بالتعاون مع سلسلة العطور “ماست”، حملة تشجير لإعادة بعث الاخضرار، من خلال زراعة آلاف أشجار الحور في غابة حروزة بولاية تيزي وزو.

وجاءت هذه الحملة – حسب المنظمين – في أعقاب حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية تيزي وزو وعدة ولايات، الصيف الماضي، حيث أكدت بالمناسبة “ماست” بالتعاون مع العلامة التجارية العالمية “كنزو” وجمعية “سيدرا” الجزائر، على تأكيد التزامهم في مجال استعادة التنوع البيولوجي من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال تقليل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وشارك في هذه الحملة أكثر من 60 متطوعا، جميعهم من جمعية سيدرا وجمعية إيثران المحلية، بالإضافة إلى طاقم “ماست”، كما تقوم مديرية الغابات بولاية تيزي وزو بالإشراف على عملية إعادة التشجير، حيث أوصت بشجرة الحور لهذه المنطقة، كون هذا النوع من الأشجار هو الأنسب لطبيعة التربة، والهدف هو غرس أكبر عدد ممكن من الشجيرات في غابة حروزة، كما أنها كتلة غابية كثيفة تطل على مدينة تيزي وزو، وستتوسع هذه العملية لتشمل إعادة تشجير وصيانة عدة هكتارات من الغابات في عدة مدن جزائرية.