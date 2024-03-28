حملة للتبرع بالدم بعد التراويح في جامع الجزائر

أعلنت الوكالة الوطنية للدم، عن إطلاق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جامع الجزائر، بعد صلاة التراويح، يوم الخميس 28 مارس 2024.

أعلنت الوكالة الوطنية للدم، اليوم الخميس 28 مارس، عن إطلاق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جامع الجزائر، بعد صلاة التراويح.

وحسب ما ورد في بيان الوكالة، والذي نقلته الإذاعة الوطنية، فإنّ هذه المبادرة الموسومة “متحدون جميعاً للتبرع بالدم في شهر التضامن”، تندرج في اطار إحياء اليوم المغاربي للتبرع بالدم، ضمن سلسلة من التظاهرات عبر التراب الوطني، منها حملات تحسيسية وللتبرع بالدم وحفلات لتكريم المتبرعين بالدم.

وأفادت الوكالة أنّ هذا البرنامج تمّ إعداده مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ويتضمن دروسا تحسيسية خلال صلاة الجمعة وجمع الدم بجوار المساجد بعد انتهاء صلاة التراويح، وشارك عديد الشركاء الآخرين في هذا البرنامج الواسع، سيما مديريات الصحة والسكان، والفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم، والمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوصت الوكالة المتبرعين بتفادي “المجهود الكبير مثل ممارسة الرياضة عشية ويوم التبرع، فضلاً عن الوجبات الدسمة”، كما تنصح “بشرب لتر من الماء على الأقل، زيادة على المشروبات المعتادة”.

وقامت الوكالة بتنظيم حملة أولى السنة الجارية، قبل شهر رمضان من أجل ضمان مخزون الدم والحدّ من التناقص المعتاد لعدد المتبرعين بالدم خلال شهر رمضان.