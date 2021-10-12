حملة للمطالبة بتغيير لغة التدريس الثانية من الفرنسية إلى الانجليزية

أطلق منتدى المواطنة والبيئة، حملة لمطالبة الحكومة الجزائرية بتغيير لغة التدريس الثانية من الفرنسية إلى الإنجليزية.

وجاء في بيان للمنتدى عبر حسابه على فيسبوك: “يطالب منتدى المواطنة والبيئة وكل من يسانده عبر الاستبيان المرفق، الحكومة الجزائرية كمواطنين غيورين على تاريخ بلدهم وحضاراته ودينه ودمه وأرضه بصفة رسمية لتغيير لغة التدريس الأجنبية الأولى من الفرنسية إلى لغة العالم ألا و هي الإنجليزية”.

وأضاف: “وهذا لمواكبة العالم لغويا وفكريا وعلميا ولننقذ أبناءنا من تضييع سنوات في تعلم لغة لا تفيد في شيء”.

من جانبها دعت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك لدعم الحملة، من أجل إنقاذ أجيال المتمدرسين، بتعبئة الاستمارة التي لا تأخذ سوى 10 ثواني، وتقاسم المنشور ليصل لأكبر شريحة ممكنة.