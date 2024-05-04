حملة لمراقبة المصاحف المعروضة بالمكتبات في مستغانم

بعد اكتشاف أخطاء مطبعية في عدد منها

شرعت بحر الأسبوع المنقضي، مصالح الشؤون الدينية بالتنسيق مع المفتشيات الإقليمية لمديرية التجارة، إلى جانب ممثلي الجهات الأمنية، على مستوى مختلف الدوائر بإقليم ولاية مستغانم، في حملات واسعة، جابت من خلالها المكتبات الخاصة التي تعرض للبيع مختلف المصاحف والكتب الدينية، وباقي أنواع المؤلفات ذات العلاقة، وذلك بغية توعية وتحسيس أصحاب تلك المحلات ذات الطابع التجاري، وإلزامهم بإمضاء التعهدات المتعلقة بمراقبة مطابقة المصاحف القرآنية قبل عرضها للبيع، مع التأكد من عدم احتوائها على أي تزوير أو تحريف في مضامينها، بالاعتماد على حفظة كتاب الله، مع تبليغ السلطات المدنية والأمنية في حال العثور على مصاحف ناقصة أو مشتبه في مضمونها .

العملية شملت إلى حد الآن حسب مصالح مديرية الشؤون الدينية بلديات دوائر كل من عشعاشة، سيدي علي وعين تادلس، على أن تتواصل لتغطي كل البلديات الـ32 وفق مسح شامل، ومراقبة جدية لإنجاح الحملة الواسعة الاستباقية لتوخي الحذر والحيطة .

كما أنها جاءت بالموازاة مع تسجيل العثور على بعض الحالات من مصاحف قرآنية صادرة عن دور نشر أجنبية، حملت بين طيات صفحاتها أخطاء مطبعية، وتداخلا في ترتيب الآيات القرآنية، وأخرى بصفحات ممسوحة أو سور غير مقروءة، وذلك ما يتسبب في الغالب في إحداث اختلالات في تلاوة القرآن الكريم، وتغليط القراء، وهذا ما ثمنه الجميع واستحسنه أهل العلم والمعرفة واعتبروه عملا جادا وهادفا لصيانة الكتاب المقدس وصونا له من أي اعتداءات غير مقصودة أو متعمدة.