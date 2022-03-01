حملة مطاردة فرنسا في الشوارع الإفريقية تصل تشاد

بعد مالي وبوركينافاسو، وصلت موجة مناهضة الوجود الفرنسي في إفريقيا إلى تشاد. حيث خرج المئات من المتظاهرين يوم السبت 26 فيفري، إلى شوارع العاصمة نجامينا، مطالبين بوقف التدخّل الفرنسي في شؤون بلادهم الداخلية.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد رفع المتظاهرون شعارات “فرنسا هي عدوّنا الأول”. كما قاموا بالدوس على العلم الفرنسي، ورفع العلم الروسي في آن معًا.

وقالت صحيفة القدس العربي إنّ قادة المظاهرات في تشاد “ندّدوا بالتدخّل الفرنسي في الشأن التشادي. وبدعم فرنسا للنظام الحاكم في التشاد”.

وأكد القيادي التشادي المعارض أفوك سوما جونا في هذا السياق، أنّه على فرنسا “أن تفهم أنّ انحيازها لطرف من الأطراف التشادية لا يتماشى مع مصالح الشعب التشادي”.

ويتّهم المتظاهرون السلطات فرنسا بالوقوف وراء تنصيب أحد أبناء الرئيس المغتال إدريس ديبي، رئيساً للبلاد. خلفًا لوالده، بدلاً من رئيس البرلمان. حسب ما ينصّ عليه الدستور التشادي.

وفي مالي، اتهم رئيس الوزراء شوغويل كوكالا مايغا فرنسا، مطلع فيفري، بالعمل على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه. كما تتخوّف باريس من تراجع نفوذها في بوركينافاسو أيضا، منذ الانقلاب على حكم الرئيس السابق روش كابوري.