حملة واسعة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب على مواقع التواصل!

نشرتها الفنانة منّة شلبي وانتقدها ناشطون

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، حملة واسعة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب والتي نشرتها الفنانة منّة شلبي، وتعرضت بسببها للانتقاد.

وظهرت الفنانة المصرية، حنان ترك في الصورة بدون حجاب إلى جانب منّة شلبي، بالرغم من اعتزالها الفن منذ سنوات وارتدائها الحجاب.

ورافق انتشار الصورة العديد من الإشاعات، التي على رأسها أنها خلعت الحجاب وعادت للتمثيل، حيث أصبحت حديث المواقع بعدما التزمت الصمت لفترة.

وحسمت الفنانة المعتزلة الجدل أخيرا بتأكيدها أنها متمسكة بحجابها وزوجها لأنهما نعمتان تتمنى أن يديمهما الله عليها.

ونشرت صورة لها عبر حسابها على تويتر بالحجاب برفقة زوجها، وغردت مؤكدة أنها الآن في نعمة كبيرة من الله، لاغم أنها حرصت طوال السنوات الماضية على إبقاء حياتها العائلية بعيدا عن الأنظار.

وطالب ناشطون شلبي بحذف الصورة، احتراما لصديقتها المحجبة، بعد أن أطلقت الأخيرة عدة تغريدات تنصح فيها بعدم ترك ذنوب جارية بعد الوفاة.

وقالت حنان: “إذا لم تكن لك صدقة جارية بعد الموت، فاحرص على أن لا يكون لك ذنب جارى بعد موتك” .

وفهم جمهورها الرسالة وتلقت أكثر من تحذير من الاستجابة لدعوات العودة إلى التمثيل ولو بالحجاب لأنه مع الوقت ستنغمس في أضواء الشهرة وتخلع الحجاب”.

يذكر أن الفنانة حنان ترك وبعد نجومية كبيرة حققتها بدء من منتصف التسعينيات ولمدة 10 أعوام، فاجأت الجميع باتخاذها قرار الاعتزال وارتداء الحجاب في عام 2006.

وبعد عام واحد، عادت مجددًا للفن، لتقدم عدة مسلسلات تليفزيونية، حتى قررت مجددا الاعتزال تمامًا عام 2012، وبعد أسبوع واحد من ظهورها ببرنامج “أنا والعسل” في شهر رمضان.

وأشارت ترك آنذاك إلى أنها تعيش صراعًا داخليًا لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربها وتتمنى الاعتزال نهائيا؛ هاتفت مقدم البرنامج “نيشان” في الحلقة التالية والتي كان يستضيف خلالها سمية الخشاب، لتعلن على الهواء اعتزال الفن بشكلِ لا رجعة فيه.