حملة وطنية جديدة للتلقيح ضد كورونا

أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الأحد، عن تنظيم حملة وطنية جديدة للتلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في ظل الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

وأوضح بن بوزيد في تصريح للصحافة خلال إشرافه بمعية وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على إطلاق الحملة الرابعة من تلقيح منتسبي قطاع التربية، بأن “لقاء سيعقد الاثنين مع مدراء الصحة لولايات الوطن، وسوف نطلق حملة تلقيح وطنية جديدة لتشجيع المواطنين على الإقبال على التلقيح الذي يعد الوسيلة الوحيدة للحد من انتشار الفيروس مما يمكننا من اكتساب مناعة جماعية”.

واستنادا إلى الأرقام الرسمية التي قدمتها اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشيي فيروس كوفيد-19، فإن ما يقارب 13 مليون فقط من الجزائريين قد تلقوا لقاحهم ضد الفيروس، حيث يعتبر المختصون هذا الرقم “غير كاف للغاية” لتحقيق مناعة جماعية.