حملة وطنية لاستزراع السدود بالأسماك

انطلقت أمس الثلاثاء من سد بني هارون في ولاية ميلة، الحملة الوطنية لاستزراع السدود بالأسماك، وذلك بإشراف المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فريد حروادي.

وفي تصريح للمفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أكد على أن هذه الحملة الثالثة من نوعها، تستهدف استزراع 17 سدا على المستوى الوطني بأسماك منتجة محليا.

وبلغت كمية الأسماك التي تم استزراعها على مستوى سد بني هارون، خلال هذه الحملة بـ 400 ألف وحدة من صغار سمك الشبوط العادي من حصة إجمالية مبرمجة للاستزراع اليوم عبر سدود “تابلوط” بجيحل و”بني زيد” بسكيكدة و “بوقوس” بالطارف و”كاف الدير” بتيبازة والمقدرة بـ 01 مليون و200 ألف وحدة تم تفريخها اصطناعيا على مستوى المحطة التجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالأوريسيا في ولاية سطيف.

وكشف فريد حروادي، عن تحقيق الجزائر للاكتفاء الذاتي من ناحية توفير صغار الأسماك، ما استدعى إلى وضع برنامج خاص يضمن التكفل بتسويق الإنتاج المحقق.

للإشارة، عرفت ولاية ميلة منذ 2006 إلى غاية 2022، القيام بـ 09 عمليات استزراع أسماك، حيث كان لسد بني هارونّ، حصة الأسد من هذه العملية ، بـ 07 عمليات، الامر الذي جعلها “خزانا مهما للثروة السمكية” بمختلف أنواعها على غرار سمك الصندر والشبوط الفضي والشبوط كبير الفم.