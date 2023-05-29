حملة وطنية لتدعيم تلقيح الأطفال الأقل من 5 سنوات

أعلنت وزارة الصحة يوم الإثنين في بيان، عن إطلاق حملة وطنية لتدعيم عملية التلقيح للأطفال الأقل من 5 سنوات، في الفترة بين 30 ماي و8 جوان المقبل.

وتشمل هذه الحملة الأطفال غير الملقحين بشكل جيد، أو غير الملقحين أصلا. وهي تهدف لتحسين تغطية التطعيم الروتيني حسب الجدول المعتمد.

وقالت الوزارة في بيانها إن برامج التطعيم “ساهم على مرّ السنين في القضاء على العديد من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال الجزائريين”.

“واستطاعت الجزائر أن تقطع أشواطا كبيرة في هذا المجال، حيث تقلصت الوفيات من 230 وفاة في كل ألف ولادة عام 1985، إلى 18.9 وفاة لكل ألف ولادة سنة 2020”.

وأكدت الوزارة أنها وضعت “كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة. بتوفير الكميات الكافية من اللقاحات، مع المستلزمات الطبية اللازمة لذلك”.

وستمسّ حملة التلقيح كامل التراب الوطني على مستوى المرافق الصحية المخصصة للتلقيح. كما سيستعان بقوافل طبية متنقلة للوصول إلى بعض السكان في المناطق التي تفتقد للمراكز الطبية.