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اقتصاد

حملة وطنية لجمع جلود الأضاحي

الشروق أونلاين
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حملة وطنية لجمع جلود الأضاحي

 انطلقت أمس الجمعة، الحملة الوطنية التحسيسية لجمع جلود الأضاحي، بهدف نشر التوعية وثقافة رسلكة النفايات، وفق ما جاء في بيان لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني.

وأشرفت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، ومجمع “جيتكس” وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، على اطلاق هذه الحملة التي كان مقرها منتزه الصابلت في الجزائر العاصمة، بحضور جمعية حماية المستهلك والمرصد الوطني للمجتمع المدني وشباب متطوعين.

وتأتي هذه الحملة في إطار نشر التوعية وثقافة رسلكة نفايات الجلود، التي تعدّ واحدة من المدخلات الرئيسية في صناعات كثيرة، على غرار الأحذية والحقائب، حيث لجأت الجزائر في سنوات عديدة إلى استيراد الجلود لتنشيط صناعاتها، وذلك في ظل هيمنة ثقافة الاستيراد على التدوير والانتاج.

ووفقا لذات المصدر، فقد ساهمت الحملة التوعوية الخاصة بالسنة الماضية في تحقيق “نتائج مرضية” تمثلت في جمع أكثر من 01 مليون جلد أضحية، استفادت منها مؤسسة “جيتكس” لصناعة الحقائب الأحذية.

وعلى هامش هذه الحملة، تم عرض بعض منتجات “جيتكس” التي صنعت من جلد أضاحي السنة الماضية، حيث تم توزيع منشورات و ملصقات وأقمصة وقبعات في إطار الترويج والتسويق للمنتج الوطني، حسب البيان.

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