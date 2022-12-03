حملة وطنية للتحسيس بمخاطر “القاتل الصامت”

تزامنا مع دخول فصل الشتاء

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السبت بالتنسيق مع الإذاعة الجزائرية حملة وطنية لتعزيز الجهود التحسيسية حول مخاطر استخدام الغاز ولاسيما الاختناق بأحادي أكسيد الكربون، حيث خصصت الإذاعة الجزائرية بالمناسبة برنامجا خاصا بمشاركة مختصين وخبراء في هذا المجال.

وتهدف هذه الحملة التي يشارك فيها عدد من القطاعات الوزارية والهيئات وفعاليات المجتمع المدني إلى إرساء ثقافة الوقاية والتعريف بكيفية التعامل مع أخطار الغاز الطبيعي والغازات المحترقة، للتقليل من الحوادث المميتة.

ورغم الحملات التوعوية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية حول اخطار التسمم بغاز احادي أكسيد الكربون غير أن القاتل الصامت يحصد حياة أفراد وعائلات حيث تجاوز عدد الضحايا عتبة 67 شخصا وتعرض أكثر من ألف شخص آخر إلى الاختناق خلال الـ9 الأشهر الأولى لسنة 2022، مثل ما أفاد به النقيب مراد يوسفي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية .

وقال مراد يوسفي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى في السياق ذاته “قامت وحدات الحماية المدنية في سنة 2022 بإسعاف أكثر من 1400 مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون وتسجيل 67 حالة وفاة ناجمة عن استنشاق هذا الغاز داعيا إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر من هذا القاتل الصامت خاصة في فصل الشتاء”.

من جهتها تسعى مؤسسة سونلغاز إلى تنفيذ استراتيجية العمل الاستباقي والتدخل لتقديم المرافقة التقنية والنصائح للمواطنين، حيث تم وضع 4 مراكز اتصال لتلقي الشكاوى ونداءات التدخل مثل ما أبرزه مدير مركز توزيع الجزائر آيت ايدير عبد الحفيظ الذي ذكر أنه بمجرد الاتصال بالرقم 33/03 سيجد المتصل في الجهة المقابلة عونا مكلفا بالاستماع إلى الانشغالات والتكفل بها.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح سونلغاز تنظم مع بداية كل فصل شتاء أبوابا مفتوحة تحسيسية لتوعية المواطنين من كل المخاطر لاسيما من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.