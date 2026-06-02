حملة وطنية للوقاية من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية للحد من التسممات الغذائية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، تحت شعار “اجعل التغذية السليمة أسلوب حياة دائم”، في إطار جهود تعزيز الوقاية الصحية وحماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الحملة تُنظم بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتهدف إلى تكثيف عمليات التوعية والتحسيس بمخاطر التسممات الغذائية، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة استهلاك بعض المواد الغذائية سريعة التلف.

وتشمل الحملة تنظيم خرجات ميدانية وأياماً تحسيسية، إلى جانب توزيع مطويات إرشادية لفائدة المستهلكين والتجار، فضلاً عن تقديم نصائح وتوجيهات تتعلق بشروط حفظ المواد الغذائية واحترام قواعد النظافة والتبريد وضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين والتجار إلى الالتزام الصارم بشروط النظافة الصحية واحترام سلسلة التبريد، تفادياً لأي مخاطر قد تهدد صحة المستهلكين.

كما حثت المواطنين على تبني سلوك استهلاكي سليم والإبلاغ عن أي تجاوزات تمس بصحة المستهلك عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”، مؤكدة مواصلة مصالح الرقابة نشاطها الميداني عبر مختلف ولايات الوطن لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين.