-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

حملت الدفعات العسكرية اسمه.. تكريم أرملة المجاهد الراحل يوسف خطيب (فيديو)

جواهر الشروق
  • 695
  • 0
حملت الدفعات العسكرية اسمه.. تكريم أرملة المجاهد الراحل يوسف خطيب (فيديو)

كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رفقة الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، أرملة المجاهد الراحل يوسف خطيب.

ونشر حساب الرئاسة على منصة فيسبوك فيديو التكريم الذي حظيت به السيدة زوبيري خيرة والذي جاء على هامش إشرافه على مراسم حفل تخرج الدفعات العسكرية بأكاديمية شرشال، لسنة 2023-2024، والتي حملت اسم المجاهد الراحل يوسف خطيب.

يذكر أن المجاهد الراحل يوسف خطيب هو العقيد قائد الولاية الرابعة التاريخية توفي في أكتوبر 2023.

العقيد من مواليد 19 نوفمبر 1932 بولاية الشلف، زاول تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه وتحصل على شهادة البكالوريا في سنة 1953 وسجل بقسم الطب بجامعة الجزائر (الجامعة المركزية).

انخرط الفقيد يوسف الخطيب في الخلايا التابعة لجبهة التحرير الوطني التي كان يشرف عليها محمد الصغير نقاش سنة 1955، وكان هدفها تأطير الطلبة وضمهم لصفوف الثورة التحريرية.

مقالات ذات صلة
كيف تعتني ببشرتك في الصيف؟

كيف تعتني ببشرتك في الصيف؟

بالفيديو.. ليلى عبد اللطيف تفجر الجدل بتوقع مصرع فنان وتورط آخر في فضيحة!

بالفيديو.. ليلى عبد اللطيف تفجر الجدل بتوقع مصرع فنان وتورط آخر في فضيحة!

خبير بريطاني يتحدث عن مكوّن شائع في المطبخ يبعد الذباب عن المنزل!

خبير بريطاني يتحدث عن مكوّن شائع في المطبخ يبعد الذباب عن المنزل!

فيديو مؤثر جدا.. ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل “السانكيام” بالجزائر!

فيديو مؤثر جدا.. ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل “السانكيام” بالجزائر!

بالفيديو.. لبؤات الجيش الجزائري يصنعن الحدث في استعراض القوة والتحمل

بالفيديو.. لبؤات الجيش الجزائري يصنعن الحدث في استعراض القوة والتحمل

8 أمراض شائعة قد تصاب بها في الصيف

8 أمراض شائعة قد تصاب بها في الصيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد