حملت الدفعات العسكرية اسمه.. تكريم أرملة المجاهد الراحل يوسف خطيب (فيديو)

كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رفقة الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، أرملة المجاهد الراحل يوسف خطيب.

ونشر حساب الرئاسة على منصة فيسبوك فيديو التكريم الذي حظيت به السيدة زوبيري خيرة والذي جاء على هامش إشرافه على مراسم حفل تخرج الدفعات العسكرية بأكاديمية شرشال، لسنة 2023-2024، والتي حملت اسم المجاهد الراحل يوسف خطيب.

يذكر أن المجاهد الراحل يوسف خطيب هو العقيد قائد الولاية الرابعة التاريخية توفي في أكتوبر 2023.

العقيد من مواليد 19 نوفمبر 1932 بولاية الشلف، زاول تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه وتحصل على شهادة البكالوريا في سنة 1953 وسجل بقسم الطب بجامعة الجزائر (الجامعة المركزية).

انخرط الفقيد يوسف الخطيب في الخلايا التابعة لجبهة التحرير الوطني التي كان يشرف عليها محمد الصغير نقاش سنة 1955، وكان هدفها تأطير الطلبة وضمهم لصفوف الثورة التحريرية.