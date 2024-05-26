حمو طواهرية بالإجماع على رأس فدرالية البترول والغاز

في مهمة ثقيلة لضمان استقرار أحد القطاعات الأكثر حساسية

انتخب المؤتمر الخامس للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز الكيمياء وبالإجماع، حمو طواهرية في منصب الأمين العام لعهدة هي الثانية له مدتها خمسة أعوام، مع مهمة وحمل ثقيل لضمان استقرار أحد القطاعات الأكثر حساسية في البلاد.

وأفادت مصادر قيادية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن المؤتمر الخامس للاتحادية، الذي جرى السبت بولاية وهران، حضره أكثر من 350 مندوب من كافة الولايات التي تتواجد بها مؤسسات وشركات قطاع البترول والغاز والكيمياء إضافة إلى مؤسسات وطنية للقطاع.

وأوضحت ذات المصادر أن افتتاح أشغال المؤتمر حضرها الأمين العام للمركزية النقابية وأعضاء من الأمانة الوطنية، وممثلين عن وزيري الطاقة والصناعة وعن الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الشركة القابضة ورؤساء 11 شركة فرعية لسوناطراك، والسلطات الولائية المحلية لوهران.

وجرى رسميا تغيير تسمية الاتحادية إلى الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، مع التأكيد على الحوار والنقاش لحل المشاكل والحفاظ على المكاسب والاستقرار في هذا القطاع الحساس.

وعن مجريات المؤتمر، فقد جرى تقسيم المندوبين حسب المؤسسات، من حيث عدد المنخرطين وليس حسب عدد العمال، أعقب ذلك انتخاب مكتب لتسيير الأشغال، مكون من 5 أعضاء برئاسة النقابي، إعراب مراد، وهو عضو بالفدرالية، بالتنسيق مع عبد الرحمن رباحي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم.

وتم تقديم ملف المؤتمر إلى لجنة إثبات العضوية التي انتخبها المندوبون بالقاعة، وقامت بدراسة الملف في حوالي ساعتين من الزمن، وفق المصادر ذاتها، كما قدم المؤتمرون لائحة رشحوا فيها الأمين العام المنتهية ولايته، حمو طواهرية، للمنصب نفسه مع عدم تقديم أي نقابي آخر لترشحه.

بعدها تم عرض الملف على القاعة، وتدخل عبد الرحمن رباحي مسؤول التنظيم بالمركزية النقابية، طالبا إفادته بتفاصيل إضافية عن المؤتمر، من حيث عدد المتقاعدين والعمال وغيرها من الأمور التنظيمية، ليتم عقب ذلك دراسة الملف مرة أخرى لنحو ساعة من الزمن، قبل العودة إلى المندوبين الذين وافقوا على شرعية المؤتمر.

وتم توزيع أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية على حساب مؤسسات القطاع وعددهم 75 عضوا، وكل مؤسسة تنتخب ممثليها في هذه اللجنة، وتم لاحقا انتخاب اللجنة التنفيذية الوطنية في ساعة متأخرة من ليلة السبت، حيث وافق وصادق عليها المؤتمر.

وبخصوص انتخاب الأمين العام للفدرالية، ذكرت مصادر “الشروق” أن المندوبين وبعد أن قدموا لائحة لترشيح الأمين العام المنتهية عهدته حمو طواهرية، لم يقم أي نقابي آخر بالترشح لشغل المنصب ليتم انتخاب المعني من طرف المؤتمرين بالإجماع، وأيضا من طرف اللجنة التنفيذية الوطنية.

ومن المنتظر أن يتم لاحقا انتخاب أعضاء المكتب الوطني الذين سيرافقون الأمين العام لفدرالية البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية في أداء مهامه لعهدة ثانية له مدتها 5 أعوام.

وستكون التشكيلة الجديدة للفدرالية سواء الأمين العام والمكتب واللجنة التنفيذية الوطنية، أمام حمل ثقيل ومهمة حساسة للحفاظ على استقرار قطاع المحروقات في البلاد الذي يضمن ما يقارب 90 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة، والمساهمة في ضمان الأمن الطاقوي للبلاد، من خلال المواصلة على نهج الحوار والنقاش لمواجهة المشاكل وحلها في قطاع يحصي أكثر من 225 ألف عامل.