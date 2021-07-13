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رياضة

حميدي.. مِن وهران إلى سكيكدة إلى يوغسلافيا سابقا!

علي بهلولي
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حميدي.. مِن وهران إلى سكيكدة إلى يوغسلافيا سابقا!
وليد حميدي (صورة نادي سكوبي)

انتقل اللاعب الجزائري وليد حميدي، الثلاثاء، بِصفة رسمية إلى نادي سكوبي الذي ينتمي إلى بطولة مقدونيا الشمالية للقسم الأوّل.

وقدّمت إدارة نادي سكوبي المقدوني الشمالي، الثلاثاء، لاعبها الجزائري وليد حميدي، الذي قال عن فريقه الجديد: “أنا سعيد بِانضمامي إلى فريق سكوبي، وأعد أنصار النادي بِتقديم أفضل العروض الفنية لِتحقيق موسم جيّد، وجعل فريقي يُسجّل أحسن مراحله الكروية”.

ولم تذكر إدارة نادي سكوبي المقدوني الشمالي تفاصيل الصفقة، على غرار مدّة العقد.

وكان المهاجم الأيسر وليد حميدي (24 سنة) يرتدي زيّ فريق شبيبة سكيكدة منذ صيف 2019، وبِعقدٍ تنقضي مدّته مساء الخميس المقبل.

وخاض حميدي 23 مباراة مع شبيبة سكيكدة في الموسم الحالي، من أصل 29 مواجهة. وسجّل هدفا واحدا.

وقبل ذلك، ارتدى حميدي زيَّي فريقَي المولودية والجمعية الوهرانيتَين، المدينة حيث أبصر النور خريف عام 1996.

وبِخصوص نادي سكوبي، فقد تموقع ثانيا في بطولة مقدونيا الشمالية للموسم المُنقضي، وسيلعب منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2021-2022.

للإشارة، فإن مقدونيا الشمالية كانت تنتمي إلى جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية سابقا وقبل 1991، كما أن منتخبها شارك في بطولة أمم أوروبا التي أُسدل ستارها مساء الأحد الماضي.

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