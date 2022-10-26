حميد شبيرا: القمة العربية ستتوج بوثيقة مهمة تحت مسمى “إعلان الجزائر”

أكد حميد شبيرا المندوب الدائم للجزائر بالجامعة العربية، الأربعاء، أن التدخلات خلال جلسة العمل الأولى للمندوبين وكبار المسؤولين، جاءت في جو أخوي، مشيرا إلى أن القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر ستتوجه بوثيقة مهمة.

وقال شبيرا خلال ندوة صحفية نشطها بقصر المؤتمرات، بعد جلسة عمل أولى للمندوبين وكبار المسؤولين، إن وثيقة مهمة ستتوج القمة العربية بالجزائر ستكون تحت مسمى “إعلان الجزائر”، هذه الأخيرة ستتضمن مجمل المسائل والقضايا التي ناقشها القادة العرب وصادقوا عليها.

وأوضح المتحدث إن من بين المسائل والقضايا المهمة التي سيتم طرحها خلال القمة العربية المقبلة بالجزائر، سيكون الملف الليبي، وكذا الأمن الغذائي العربي.

وأشار المندوب الدائم للجزائر بالجامعة العربية، ان الاجتماع الأول للمندوبين وكبار المسؤولين، كان مثمرا تخلله نقاش موضوعي بين جميع المشاركين، على إن يتواصل العمل غدا من اجل تناول باقي الملفات والقضايا الموجودة في جدول الأعمال.