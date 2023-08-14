حميسي مدربا جديدا لمولودية البيض

تعاقد فريق مولودية البيض مع المدرب عبد النور حميسي للإشراف على العارضة الفنية للنادي في الموسم الجديد.

وتم تقديم الطاقم الفني لمولودية البيض للموسم 2023 -2024 ، والذي يضم بالإضافة إلى المدرب الرئيسي حميسي، المدرب المساعد أحمد موساوي.

كما تم التعاقد مع المحضر البدني سمير عمارة ومدرب الحراس عثمان قارة، بالإضافة إلى تدعيم الطاقم الطبي بطبيب التأهيل الحركي رشيد سبعون.

وقاد المدرب شريف حجار مولودية البيض في الموسم المنقضي، والذي احتل فيه الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى.