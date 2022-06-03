حمّاش يشعل سوق تحويلات اللاعبين الجزائريين في أوروبا

انضمامه إلى "الخضر" رفع من قيمته التسويقية

كشفت صحيفة “فووت ميركاتو” الفرنسية أن عددا من الأندية الأوروبية وضعت لاعب بوافيستا البرتغالي، الظهير الأيسر الجزائري يانيس حماش، ضمن أبرز أولوياتها لضمه إلى صفوفها هذا الصيف، وهو الذي انضم قبل أيام فقط لأول مرة في مشواره الكروي إلى المنتخب الوطني، بعد أن استدعاه بلماضي للتواجد في مواجهتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويرشح الكثير من المتابعين الظهير الأيسر الواعد ليكون منافسا قويا لرامي بن سبعيني في الجهة اليسرى من دفاع “الخضر”، بعد أن ظل نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني بأي منافسة فعلية لعدة سنوات، وعلى وجه التحديد منذ التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، وفشلت كل الأسماء السابقة في صورة محمد فارس وإلياس شتي وغيرهم في منافسة بن سبعيني.

وأكد الموقع الفرنسي أن لاعب “الخضر” الجديد مطلوب في أندية ساليرنيتانا وبولونيا وساسولو من إيطاليا، وأندية بريست ونيس وكليرمون فوت من فرنسا، إلى جانب نادي ستاندارد لييغ البلجيكي، ويرتبط حماش صاحب الـ22 عامًا بعقد مع بوافيستا ينتهي في جوان 2023، وقدَّم اللاعب مستويات مميزة هذا الموسم 2021-22 مع ناديه، حيث شارك في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 4 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة، ومنذ انضمامه إلى النادي البرتغالي صيف عام 2020، شارك حماش مع بوافيستا في 57 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر، أن صحيفة “صباح” التركية، ذكرت في وقت سابق، أن نادي غالاتسراي مهتم بضم حماش هذا الصيف، رغم المنافسة الشرسة التي يلقاها العملاق التركي من الأندية الفرنسية والإيطالية.