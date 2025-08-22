 “حمّالة الحطب” الصهيونية تؤيد هذا القرار!

أعلنت وزيرة المستوطنات الصهيونية، أوريت ستروك، أنها ستصوت لصالح استمرار الحرب في غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل أسرى صهاينة.

وخلال مقابلة مع إذاعة “كول بارما” الحريدية، والتي نقلتها أيضًا القناة 12، صرحت ستروك، العضو في حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف وحكومة الاحتلال، قائلةً:

“سأصوت بالتأكيد لمواصلة الحرب، حتى لو كان من الواضح أن حماس ستعدم الرهائن”.

وفي محاولة لتبرير موقفها الذي أثار غضب عائلات الأسرى، أضافت ستروك: “بالطبع، لست وحدي من سيصوت لمواصلة الحرب على حساب حياة الرهائن”، وفقا لما نشره موقع middleeastmonitor

من المقرر أن يعقد مجلس وزراء الكيان الصهيوني اجتماعا يوم الخميس للتصويت على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، والتي وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

في هذا السياق، سارع منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين إلى إدانة تصريحات ستروك، مُصرّحا بأنها والحكومة “تُضلّلان الجمهور وتُضلّلانه”.

واستشهد المنتدى ببيانات استطلاعات رأي تُظهر أن 80% من الجمهور الإسرائيلي يُؤيّد اتفاقًا لإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب.

وشدّدوا على أنه لا يُمكن تجاهل “ملايين الإسرائيليين” المُحتجّين في الشوارع، وحذّروا من أن “حربًا أبدية” تُشكّل تهديدًا وجوديًا على حياة الرهائن وهوية إسرائيل.

تأتي هذه التصريحات المُثيرة للجدل في الوقت الذي يُستعد فيه مجلس الوزراء الأمني ​​للتصويت على خطط لاحتلال مدينة غزة.

وقد وافق وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، على هذه الخطة، المُسمّاة “عربات جدعون 2”.

ويأتي التصعيد العسكري المُستمرّ للحكومة رغم جهود الوساطة المُستمرّة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بحسب ما نشره موقع palestinechronicle