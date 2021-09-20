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حنان ترك تهدد بمقاضاة منتحلي شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نادية شريف
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حنان ترك تهدد بمقاضاة منتحلي شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

هددت الفنانة المصرية حنان ترك بمقاضاة منتحلي شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استغلالهم لاسمها وصورها ووضعهم منشورات لا تتوافق مع أفكارها.

 وأعربت الفنانة في تغريدة عبر حسابها على تويتر عن إنزعاجها من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها تضع منشورات على لسانها، محذرة متابعيها من التعامل معها.

وجاء رد ترك بعدما أبلغها أحد المتابعين عن منشور متداول على فيسبوك يتعارض مع أفكارها، ويتحدث عن اهتمام الزوج بزوجته ماديا بأسلوب مختلف عن أسلوبها.

وقال منتحل شخصية الفنانة في منشوره: ” والله اللي عايز مراته حلوه يصرف عليها .. عايزها بتلمع وجميلة وشعرها سايح ونايح إديها فلوس تروح تعمل كل دا وأنضف بيوتي سنتر .. عايزها إيدها جميلة وضوافر ومانكير هاتلها خدامة تغسل المواعين وتغسلك شرباتك النتنة ” .

وأضاف : ” عايزها جسمها مشدود بعد الولادة أعملها عمليات شد ووديها جيم .. عايزها ناجحة وشاطرة وليها إسم افتح لها مشروع واعملها بزنس خاص بيها .. مش معاك تعمل كل دا يبقي تحترم نفسك وتقدر الست اللي شيلاك وصيناك وهمها راحتك وراحت عيالك واحمد ربنا إنّها مستحملاك ” .

وأنكرت حنان ترك ما جاء في المنشور، مؤكدة على إتخاذها للإجراءات اللازمة والإبلاغ عن هذه الصفحة وغيرها من الحسابات المزيفة التي تحمل إسمها.

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