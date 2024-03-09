حنون تشيد بالأداء الدبلوماسي الجزائري في المحافل الدولية

نوهت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون السبت بوهران، بالأداء الدبلوماسي الجزائري “في مختلف المحافل الدولية” والمواقف الجزائرية “الصريحة” من سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشادت لويزة حنون، خلال تجمع شعبي بالمركز الثقافي بحي “البحيرة الصغيرة” بوهران بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بـ”الأداء الدبلوماسي الجزائري في مختلف المحافل الدولية والمواقف الجزائرية المعلنة والصريحة من سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني”، داعية إلى “مواصلة هذا العمل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المناصرة للشعوب المستضعفة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والعمل على توقيف حرب الإبادة التي يتعرض لها”.

كما أكدت “دعم كفاح الشعب الفلسطيني هو أولوية حزب العمال لسنة 2024″، مشيرة إلى أن “ما يحدث من عدوان همجي على الشعب الفلسطيني في غزة وحرب الإبادة والتجويع التي تتعرض لها النساء والأطفال والشيوخ في هذه البقعة الجغرافية حتم على حزب العمال تخصيص حيز هام من نشاطاته لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكل الأدوات المتاحة”.

ودعت لويزة حنون مناضلي حزبها إلى المشاركة بفعالية في كل المبادرات الشعبية والجمعوية الجزائرية التي تهدف إلى توفير الأغذية والألبسة ومختلف المساعدات للفلسطينيين في غزة دعما لصمودهم في وجه المحتل الصهيوني.