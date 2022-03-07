“حنين عمر” في لجنة تحكيم “الموركس دور إنترناشيونال”

يعقد أول دوراته الدولية بدبي في 20 مارس

اختارت جائزة الموراكس دور الشاعرة الجزائرية حنين عمر ضمن لجنة تحكيم الجائزة في دورتها21 والمقرر إطلاقها من دبي في 20 مارس الجاري تحت شعار “مسيرة نجاح من بيروت إلى دبى”. هذا وتعرف هذه الدورة تحوّل التظاهرة إلى “الموركس دور إنترناشيونال”.

وقال رئيس لجنة جوائز “الموركس دور” د.فادى الحلو “بعد مرور عشرين دورة، كان لابد لـ”موركس دور” من تخطي الحدود والانتقال إلى العالمية، وكان من الطبيعى اختيار دبى لتستضيف النسخة الأولى من “موركس دور انترناشيونال”، ما يشكل محطة مفصلية انتقالية بتاريخ الـ”موركس دور”، ويعطي آفاقا جديدة، مع العلم أن النسخة اللبنانية التي استمرت عبر عشرين دورة ما زالت مستمرة بانتظار الظروف المناسبة بإذن الله”.

وكانت هيئة الجائزة قد أعلنت عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ“فايسبوك”، عن أعضاء لجنة التحكيم التي تضم شخصيات فنية وإعلامية متخصّصة ستتكفل باختصار أفضل الأعمال وأفضل الشخصيات الفنية في العالم العربي حيث تدخل الأعمال الخليجية هذه السنة بقوة.

للإشارة حنين عمر شاعرة وروائية وكاتبة وطبيبة كانت أول شاعرة عربية تدخل عالم السّينما الأمريكية في فيلم “آميريكان هاسل” من خلال كتابة أوّل عمل شعري باللّغة العربيّة داخل فيلم هوليوودي، وصنفت واحدة ضمن قائمة أبرز 50 امرأة عربية لعام 2014 في استفتاء مجلة “سيدتي” وسبق وكتبت أيضا للدراما كما غني من أشعارها عام 2011، وكان العمل بعنوان (ماذا بعد؟) فكانت بذلك أول شاعرة فصحى يغني لها القيصر، كما قدّمت أعمالا غنائيَّة عديدةً مع عددٍ من الفنّانين العرب والأجانب، منها قصيدة (غرباء) مع الفنان سيمور جلال والتّي كانت أول عملٍ إنسانيٍّ عن أوضاعِ اللاجئين في العالم العربي، كما اختيرت لكتابة الجزء العربي من أوبريت (عالم واحد- ONE WORLD ) من ألحان الفنّان العالمي ستيفي ووندر. وتبلغ عدد أعمالها الغنائية 11 عملا فنيّا، كما لها اهتمامات في النقد الفني والسينمائي.

تدير حاليا مشروع التّرجمة الأمينة (مموريام) وتشغل منصب باحثة متخصّصة في الترجمة الشعرية والنقد الأدبي بالمدرسة العربية للترجمة التابعة لمؤسسة بيت الحكمة ولجمعية المترجمين واللغوين المصريين.