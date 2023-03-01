حوادث احتراق حافلات “إيتوزا” تتكرر.. ودعوات لتعميم خدماتها

إثر تعرض 9 منها للتلف بمستودع كوريفة بالعاصمة

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم، لتكرار سيناريو حوادث الحرق التي تتعرض لها حافلات النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر، والتي تقدم –حسبهم- أحسن خدمة عمومية للمسافرين الذين لطالما أشادوا بالتنظيم المحكم لعمالها وخطوطها، وما يمنحه هؤلاء من احترام للزبائن، مقارنة بما تقدمه حافلات نقل الخواص، التي أصبحت أكثر ما يعيق تقدم القطاع خاصة بعاصمة البلاد التي تتطلب إعادة النظر في تسيير النقل بها، بالعودة إلى حافلات “الدولة” بدعوى من طرف اكبر شريحة من الزبائن.

أعاد حادث حريق مستودع كوريفة بالعاصمة الذي أتى فجر أمس الأربعاء، على 9 حافلات كانت مركونة بالحظيرة، تساؤل المواطنين عن سبب تفاقم مثل هذه الحوادث، لقطاع عمومي فرض نفسه من خلال تقديم خدمة في المستوى، بتزكية من المواطنين الذين لطالما أشادوا بالعمل التنظيمي والمجهود الصارم المقدم من طرف القائمين على المؤسسة، كل حسب وظيفته وصولا إلى السائق والقابض، بدون ذكر المجهودات المبذولة من طرف الإدارة من اجل الارتقاء بالمستوى المطلوب، لبلوغ عصرنة القطاع ورقمنته، وأداء خدمة على أكمل وجه، وارتفعت مطالب المواطنين من اجل معاقبة من يقف وراء عدم تطور المؤسسة التي تزحف خطوطها حاليا للوصول إلى غاية المناطق البعيدة والأحياء الجديدة وتلك المعزولة التابعة لولاية الجزائر.

ولم تخل دعوات المواطنين سواء عبر الرسائل التي تصل “الشروق” أو عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إلى ضرورة تعميم حافلات “ايتوزا” وتعويضها لتلك التابعة للخواص الذين أبدوا فشلهم في أداء خدمة، تعبر عن قطاع من شأنه الرفع من مداخيل واقتصاد الدولة، إذا ما تم التحكم فيه بالشكل المدروس، وأضافت مطالب زبائن “ايتوزا”، أن الوقت قد حان لتعميم الخطوط بحافلات مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري سواء بعاصمة البلاد أو باقي الولايات الأخرى وحتى ما بين الولايات، بالنظر إلى تردي خدمات الخواص التي تتراجع من سنة لأخرى بسبب اهتراء حافلاتهم، وعدم احترام الزبائن وصولا إلى الحمولة التي تفوق طاقتها، وما يتم تسجيله من حوادث أليمة نتيجة التسابق وغيرها من التجاوزات الأخرى، بالموازاة مع تسجيل نقص في الخطوط بعد التخلص منها منذ جائحة كورونا، من دون أن يتم إعادة فتحها من جديد.

يذكر أن 9 حافلات تابعة للمؤسسة ذاتها، تعرضت فجر الأربعاء، إلى حادث حرق بمستودع كوريفة، تطلب الأمر تدخل مصالح الحماية المدنية لإخماده ومنع انتشاره لبقية الحافلات المركونة بالحظيرة.

راضية مرباح