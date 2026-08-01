-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
حوادث السير والغرق
باقي بوخالفة
2026/08/01
42
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
روما تحتضن أشغال الدورة الـ5 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي
نتائج توجيه حاملي بكالوريا 2026.. بداري يكشف أبرز المستجدات
تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات
الرئيس تبون يهنئ المتوجين بثلاث ذهبيات في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا
الجزائر في مواجهة سموم المخزن وأبواق ناعقة وراء الشاشات
حقائق صادمة عن تهريب الذهب والأموال إلى الخارج !
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
نتائج توجيه حاملي بكالوريا 2026.. بداري يكشف أبرز المستجدات
2026/07/30
الدخول المدرسي يوم الأحد 6 سبتمبر 2026
2026/07/30
تعديلات جادة على امتحان شهادة التعليم المتوسط
2026/07/31
تنبيه من المستوى الأول.. هذه الولايات معنية بالأمطار والرعود والحر
2026/07/30
ارتفاع حصيلة حادث انقلاب حافلة بومرداس إلى 27 وفاة و42 جريحا
2026/07/31
الرأي
المزيد
عرش إنفانتينو على المحك
ياسين معلومي
2026/08/01
لا نهاية للحرب على إيران دون إنهائها في فلسطين
محمد سليم قلالة
2026/08/01
جهاد النّفس: واجب العمر الذي نسيناه!
سلطان بركاني
2026/08/01
لماذا تتورّط الشركات الأمريكية في أوهام المخزن بالصحراء الغربية؟
حمدي يحظيه
2026/08/01
هل يُقتل جنودُ “أمير المؤمنين” في سبيل “إسرائيل”؟!
حسين لقرع
2026/07/31