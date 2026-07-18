-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
حوادث السير
باقي بوخالفة
2026/07/18
17
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الحماية المدنية تنقذ “طائر لقلق” خلال إخماد حريق بالمدية (فيديو)
تشجيع الحوامل للتخلي عن العادات الغذائية السيئة والمعتقدات الخاطئة
اندلاع 111 حريقا إلى غاية الساعة 17:00 من مساء الخميس
إطلاق الطبعة الثانية لتظاهرة للتحدي الوطني “بروتو ماركت”
رحلة إلى تركيا للمتفوقين الأوائل في “البكالوريا” و”البيام”
الحمولة الزائدة تهدد الطرق والجسور.. و30% من ميزانية القطاع تُخصص للصيانة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أنا المسؤول… بعض اللاعبين خذلوني… وتراجع مستواهم لم يكن متوقعاً
2026/07/15
فاجعة دار الأيتام بالمحمدية.. الرئيس تبون يعزي في وفاة أطفال وإصابة آخرين
2026/07/16
تحذير من المستوى الثالث.. موجة حر قياسية تتجاوز 48° عبر هذه الولايات
2026/07/18
إجراء منحة 750 أورو يدخل التنفيذ هذا السبت وبنوك تبلّغ زبائنها بالتفاصيل
2026/07/17
موجة حر استثنائية تضرب 36 ولاية إلى غاية الأحد.. والحرارة تتجاوز 48°
2026/07/16
الرأي
المزيد
دَحْرِجوا الفرنسية إلى التعليم المتوسّط
حسين لقرع
2026/07/18
الباطل يستنفر جموعه… فماذا أعددنا للمواجهة؟
سلطان بركاني
2026/07/18
هل ماتت فكرة الحرب الخاطفة في هرمز!
محمد سليم قلالة
2026/07/18
الجزائر الجديدة في العمق الأوروبي: سقوط أوراق المناورة الفرنسية-المغربية
د.عثمان عبد اللوش
2026/07/18
منجمنت عصر المناجم
عمار يزلي
2026/07/17