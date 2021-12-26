حوادث المرور: أزيد من 3 ألاف قتيل منذ بداية 2021

كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات فاطمة خلاف، أن حوادث المرور خلفت أزيد من 3 ألاف قتيل خلال 11 شهرا الأولى من 2021.

وأوضحت خلاف، الأحد، في حديث للإذاعة الوطنية، بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث المرور أن عدد حوادث المرور على المستوى الوطني خلال11 شهرا الأولى من السنة الجارية، بلغ 22 ألف حادث جسماني خلفت 3061 قتيلا و29763 جريحا.

وأشارت المتحدثة إلى أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو السرعة المفرطة وبنسبة تفوق 15 بالمائة من مجموعها.

وفاة 13 شخصًا في حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

ويوم 25 ديسمبر 2021، كشفت مديرية الحماية المدنية أنه خلال 48 ساعة الأخيرة لقي 13 شخصًا حتفهم وأصيب 322 آخرون في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات.

وكشفت الحماية المدنية، السبت، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية جيجل بوفاة 03 أشخاص وإصابة آخر بجروح، على إثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وسيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 27 بالمكان المسمى تاسقيفت ببلدية ودائرة الميلية.

وكذا على مستوى ولاية بسكرة بوفاة 03 أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح على إثر اصطدام بين 03 سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية اوماش، دائرة أورلال.