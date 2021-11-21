حوادث المرور: أكثر من 2000 وفاة خلال 9 أشهر

كشفت وحدات الدرك الوطني عن الحصيلة التي خلفتها حوادث المرور خلال الـ9 أشهر الأولى للسنة الجارية، حيث تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حادث تسبب في وفاة أزيد من 2000 شخص.

وأوضح الرائد كمال بوجحيط للقناة الإذاعية الأولى أن وحدات الدرك سجلت عبر اقليم اختصاصها في التسعة أشهر الأولى للعام الحالي 5597 حادث مرور خلفت وفاة 2063 شخصا وإصابة 2871 آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد الرائد أن العامل البشري تسبب في هاته الحوادث بنسبة 85.64 بالمائة سيما الافراط في السرعة والتجاوز الخطير.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “قيادة الطريق الوطني تقترح ازدواجية الطرق التي تشهد حوادث مرور مميتة وخطيرة، وتشديد آليات الرقابة على نشاطات نقل المسافرين والبضائع ومدراس تعليم السياقة وكذا الدورات التكوينية الموجهة لممرني السياقة، تشديد العقوبات بالنسبة لحوادث المرور في حالة العودة والتكرار، ومضاعفتها في حال ارتكابها من طرف سائقي مركبات نقل المسافرين والبضائع، إضافة إلى تحسين الحالة المادية لشبكة الطرقات”.