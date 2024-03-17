حوادث المرور: الكشف عن المعدل اليومي للوفيات خلال رمضان

كشف العميد الأول للشرطة أحمد نايت الحسين، المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق أن المعدل اليومي لعدد القتلى عبر الطرقات خلال شهر رمضان يقدر بسبعة أشخاص.

وقال نايت الحسين خلال مشاركته، الأحد، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى إن هذه الحصيلة بفعل عوامل متعددة تُفاقم العنف المروري عبر الطرقات ومنها تغير نمط تنقل المواطنين والتعب والتهور والإفراط في السرعة أثناء قيادة السيارات والمركبات.

وأكد المتحدث أن “السلطات العمومية أولت عناية خاصة منذ سنة 2015 لملف السلامة المرورية من خلال إنشاء المندوبية وكللت الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين بتقليص الحصيلة السنوية لضحايا حوادث المرور إلى حوالي النصف خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 إلى 2500 قتيل بينما كان المعدل السنوي يقدر بـ 4500 قتيل قبل سنة 2015.”

وتابع “خمس سنوات من العمل أدت إلى تحسن مؤشرات السلامة المرورية بفعل الحملات التحسيسية وزيادة الثقافة والتربية المرورية وجهود مصالح الأمن في مجالي المراقبة والردع ولكن سجلنا عودة هذه الظاهرة مجددا خلال العامين الماضيين مما يتطلب منا العمل بصفة فورية على بذل مزيد من الجهد في مجالي التوعية وعصرنه نظام المراقبة والتكوين والامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السيارة .”

وأردف،”في انتظار الكشف عن حصيلة شهر فبراير المتوقعة مع نهاية شهر مارس وفقا لتوصيات الأمم المتحدة المعمول بها في هذا المجال والتي تنص على وجوب انتظار 30 يوما من أجل الجرد النهائي لعدد المصابين، تفيد المؤشرات المسجلة خلال شهر جانفي من العام الجاري بتسجيل 283 حادث مرور جسماني على مستوى الطرق الوطنية وأدت مجمل هذه الحوادث إلى وفاة 44 شخصا وإصابة 485آخرين..”

وأوضح قائلا، “نسبة القتلى خلال شهر جانفي من سنة 2024 ارتفعت ب 16 بالمائة عن تلك المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزاد عدد الجرحى بنسبة 18بالمائة وكذلك عدد الحوادث الإجمالية زاد بنسبة 13 بالمائة.ّ”

وأبرز،” العامل البشري يظل هو السبب الرئيسي في هذه الحوادث وهناك 30 بالمائة من المتورطين في حوادث المرور هم من حملة رخصة السياقة لأقل من عامين مما يتطلب تكثيف برنامج التكوين”.