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الجزائر

حوادث المرور: باتنة تتربع على عرش الولايات الجزائرية

الشروق أونلاين
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حوادث المرور: باتنة تتربع على عرش الولايات الجزائرية

احتلت باتنة صدارة الولايات في عدد الحوادث بتسجيلها لـ 645 حادث مرور جسماني في حين احتلت ولاية سطيف المرتبة الأولى في عدد القتلى بـ97 قتيلا.

وأوضحت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق أن الجزائر العاصمة، المسيلة والشلف تبقى من بين الولايات الأكثر تسجيلا للحوادث والضحايا، حيث تحتل مراتب متقدمة في جميع المؤشرات (عدد الحوادث، القتلى، الجرحى).

وأشارت المندوبية الوطنية في قراءتها للمعطيات المسجلة بالولايات المذكورة الى أنه لا يمكن تقديم تلك القراءة “دون الأخذ بعين الاعتبار مميزات هذه المناطق, حيث تعتبر الجزائر العاصمة على سبيل المثال، الأكبر من حيث حجم حظيرة المركبات الذي يعادل 15.75% من إجمالي مركبات الحظيرة الوطنية، وسعة شبكة طرقها المقدرة بـ 2.364 كم, كما تعتبر الولاية الاكبر من حيث الكثافة السكانية وحجم التنقلات”.

كما أوضحت المندوبية أن ولايات المسيلة، سطيف وباتنة، تعتبر مفترق الطرق الرئيسي بين مناطق الوسط الشرقي والجنوبي من البلاد ما يجعلها تشهد حركة كبيرة للمركبات بمختلف أصنافها، سيما الوزن الثقيل منها.

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