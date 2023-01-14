حوادث المرور تتسبب في مقتل 15 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية

لقي 15 شخصا حتفهم فيما أصيب أكثر من 300 آخرين بجروج، جراء الحوادث المرور التي سُجلت خلال الـ72 ساعة الماضية.

وكشفت حصيلة تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال 72 ساعة الأخيرة، أي من الفترة الممتدة ما بين 11 الى 14 جانفي 2023، عن 371 تدخل على إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات،.

وحسب الحصيلة، خلفت هذه الأخيرة وفاة 15 شخص وإصابة 386 شخص أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

وسُجلت أثقل حصيلة سجلت بولاية تيارت بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين على إثر حادث إصطدام بين شاحنتين وسيارة، على مستوى الطريق الوطني رقم 14 ببلدية عين الحديد، دائرة فرندة.

وتدخلت وحدات الحماية، من أجل إنقاذ وإسعاف 28 شخص لديهم بداية إختناق جراء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم، عبر مختلف الولايات. يضيف البيان.

كما قامت عناصر الحماية المدنية في إخماد 5 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة بكل من ولايات عنابة، إن قزام، المدية، بومرداس و ولاية الجزائر، خلفت وفاة شخص بولاية إن قزام على إثر حريق شب بغرفة منزل تبعه إنفجار على مستوى حي الريفي الغربي، ببلدية إن قزام.

وحدات الحماية لولاية الجزائر، تدخلت كذلك من أجل تقديم الإسعافات الأولية لشخصين مصابين بحروق طفيفة، على إثر إنفجار قارورة غاز بداخل مطبخ منزل الكائن بحي محمد باقي ببلدية القبة، تم تحويل الضحيتين إلى مستشفى الدويرة. يؤكدالمصدر ذاته.