حوادث المرور تتسبب في وفاة 44 شخصا

تسببت حوادث المرور خلال الأسبوع الأخير، في وفاة 44 شخصا وإصابة 197 آخرين بجروح متفاوتة على إثر 135 حادث مرور، حسب ما أحصته مصالح الدرك الوطني على مستوى مناطق اختصاصاها.

وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة 26 أفريل، قال المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب الأول عبد الحميد عمراني، أن العامل البشري يبقى “المتسبب الرئيسي” في هذه الحوادث.

حيث، يضيف ذات المصدر “تسبب السائقون في 117 حادث، منها 18 بسبب عدم احترام المسافة الأمنية، 13 حادثا لعدم تخفيض السرعة في المنعرجات و 1 حادثا بسبب تغافل السائقين، فيما تسبب المارة في 15 حادثا”.

وسجلت الجزائر العاصمة أكبر عدد من الحوادث بـ12 حادثا، ثم ولاية البويرة بـ11 حادثا، تليهما ولايتي وهران وتبسة بـ6 حوادث.

كما أشار دات المتحدث إلى تسجيل أخطر حادث مميت بولاية تمنراست، والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة. كما سجل كذلك بولاية قسنطينة حادث جسماني مروري أدى إلى إصابة 15 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.