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الجزائر

حوادث المرور: تسجيل حصيلة ثقيلة للوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

الشروق أونلاين
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حوادث المرور: تسجيل حصيلة ثقيلة للوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
ح.م
إحدى حوادث المرور التي تم تسجيلها في الساعات الماضية

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وفاة 9 أشخاص بعد إحصاء 213 تدخلًا متعلقًا بحوادث المرور، في حصيلة تعتبر ثقيلة.

وكشفت الحماية في بيان لها عن تسجيل وحداتها عبر مختلف أرجاء الوطن لـ 4327 تدخل بمعدل (01 تدخل كل 20 ثانية) وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة من 21 إلى 22 جويلية 2025.

حيث أسفرت حوادث المرور لوحدها عن وفاة 9 أشخاص في عين المكان، في حين أُصيب 258 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى مختلف المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

من جهة أخرى أكد ذات المصدر أن جهاز حراسة الشواطئ و الإستجمام قام بـ 995 تدخل، ماسمح بإنقاذ 718 شخص من الغرق والموت المحقق، وانتشال جثتين.

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