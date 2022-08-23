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الجزائر

حوادث المرور تسفر عن وفاة 59 شخصا خلال أسبوع فقط

الشروق أونلاين
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حوادث المرور تسفر عن وفاة 59 شخصا خلال أسبوع فقط

خلفت حوادث المرور خلال الأسبوع الماضي مقتل ما يقارب 60 شخصا وجرح أكثر من 1800 آخرين، حسبما كشفته مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصالح المعنية أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 14 الى 20 أوت 2022 قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2527 تـدخـل من أجل 1409 حادث مرور أدى إلى وفاة 59 شخص وجرح 1898 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وأشارت إلى أن أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة إليزي بوفاة 9 أشخاص في مكان الحادث وجرح 8 آخرين تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 4 حوادث مرور .

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