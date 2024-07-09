حوادث المرور تودي بحياة أكثر من 1400 شخص في الجزائر

أودت حوادث المرور في الجزائر بحياة ما يزيد عن 1400 شخصا خلال الأشهر الـ5 الأولى من السنة الجارية، حسب ما أفادت به المندوبية الوطنية للأمن في الطرق يوم الثلاثاء.

وأحصت المندوبية خلال الفترة المذكورة 1446 حالة وفاة و14852 إصابة بجروح متفاوتة الخطورة، جراء وقوع 11162 حادث مرور عبر التراب الوطني.

وتوضح أرقام المندوبية تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث بنسبة 7.10 بالمائة، وفي عدد الوفيات بنسبة 2.99 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2022.

وتتصدر ولاية وهران القائمة من حيث عدد حوادث المرور والضحايا، بتسجيلها 512 حادث و69 حالة وفاة، تليها الجزائر العاصمة بـ496 حادث و65 وفاة.

ومن بين العوامل التي ساهمت في تفاقم الحوادث عبر الطرقات حسب ما أشار إليه المصدر “نقص أو انعدام اليقظة، الإفراط في السرعة لدى السائقين، وعدم احترام الراجلين للممرات الخاصة بهم”.