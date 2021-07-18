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الجزائر

حوادث المرور.. مقترح برفع سن الحصول على رخصة السياقة لـ 21 سنة

الشروق أونلاين
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حوادث المرور.. مقترح برفع سن الحصول على رخصة السياقة لـ 21 سنة

اقترحت الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور رفع سن الحصول على رخصة السياقة الى 21 بالنسبة لصنف ب، و26 سنة بالنسبة للوزن الثقيل، مشيرة إلى أن اغلب الحوادث يتسبب فيها شباب بين سني 18 و29 عاما.

ودعت الجمعية على لسان رئيس مكتبها بالعاصمة موسى صالح، الأحد، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة إلى إعادة النظر في منظومة السلامة المرورية، عبر تحيين شروط الحصول على رخصة السياقة، ورفع سن الحصول عليها وإدراج التربية المرورية في المقررات الدراسية للأطوار التعليمية الثلاثة.

وقال صالح إن الارتفاع الكبير لحوادث المرور بـ 46 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية بمعدل 10 الاف حادث، يدعو الى دق ناقوس الخطر. وتكاتف كل الجهود.

وجدد المتحدث دعوة جمعيته إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة المرورية بأكملها، النظر في اقتراحها المتمثل في رفع سن الحصول على رخصة السياقة.

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