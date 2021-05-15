حوادث المرور والغرق تفسد فرحة العيد

مصالح الحماية المدنية سجلت حصيلة ثقيلة بـ5296 تدخلا

تخلل الاحتفال بعيد الفطر في الجزائر هذا العام تسجيل العديد من الحوادث المختلفة عبر كامل التراب الوطني التي أفسدت فرحة العيد، وتنوعت تلك الحوادث الأليمة بين حوادث المرور والغرق وإخماد الحرائق والشنق والقتل والشجار، تدخلت على إثرها مصالح الحماية المدنية ومصالح الأمن والدرك لفتح تحقيقات في خلفياتها وإسعاف المصابين والجرحى نحو المؤسسات الاستشفائية.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 إلى 15 ماي 2021 وإلى غاية صبيحة يوم السبت على الساعة الثامنة صباحا سجل 5296 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وتسبب ارهاب الطرقات يومي العيد في وفاة 16 شخصا وإصابة 487 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة على إثر 368 تدخلا في مجال حوادث المرور من قبل الحماية المدنية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحوادث، ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية، وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية غرداية بوفاة 03 اشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح على اثر 04 حوادث مرور.

وفي سياق ذي صلة، أدت السباحة في المسطحات المائية والشواطئ إلى وفاة 9 اشخاص غرقا خلال نفس الفترة في كل من ولايات مستغانم التي توفي بها شاب يبلغ من العمر 19 سنة في البحر في شاطئ مجدوب بلدية مستغانم، وكذلك وفاة شاب يبلغ من العمر 19 سنة في البحر بشاطئ صابلات 2 بلدية مزغران، وفي ولاية ورقلة توفي شاب يبلغ من العمر 23 سنة في مجمع مائي بمنطقة قاسي الطويل بلدية حاسي مسعود، أمّا في ولاية المسيلة فتوفي طفل يبلغ من العمر 12 سنة بمجمع مائي ببلدية بلعايبة، وطفل آخر في ولاية الشلف يبلغ من العمر 13 سنة بمجمع مائي بواد الشلف منطقة لعبابسة بلدية واد الفضة، وفي أم البواقي تم انتشال جثة ضحيتين من جنس ذكر يبلغان من العمر 24 سنة و23 سنة توفيا داخل مجمع مائي بالمكان المسمى دوار كعبارة بلدية اولاد حملة.

ولاية تيزي وزو شهدت هي الأخرى وفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة بواد سيبوس بالمكان المسمى الصابلي، وانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 28 سنة في البحر بالمكان المسمى الصخرة البيضاء بلدية تقزيرت.